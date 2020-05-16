Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi hangi gün idrak edilecek?

Müslümanlar için en önemli günlerden biri olan Kadir Gecesi heyecanı şimdiden başladı. Ramazan ayının 22. Gününe gelindiği bu günde oruçlarını tutan Müslümanlar Kadir Gecesi’nin ne zaman idrak edileceğini merak ediyorlar. Kur’an-ı Kerim’in Hira mağarasında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesi’nde bol bol dua edilmesi gerekmektedir.

Kadir Gecesi Önemi

İslam’da Allah Kur’an-ı Kerim’in ilk ayetlerini Cebrail isimli melek aracılığı ile Hz. Muhammed’e Hira Mağarası’nda göndermiştir. İndirilen ilk ayetler Alak Suresi’nin ilk 5 ayetidir.

Hz. Muhammed 40 yaşına geldiğinde toplumdan uzakta kalarak Mekke’nin kuzeyinde yer alan Nur Dağı’ndaki Hira Mağarası’nda inzivaya çekilmekte ve zamanını burada geçirmektedir. 1-2 sene bu şekilde devam etmesi ardından 610 yılında yine Hira Mağarası’nda inzivaya çekildiği bir gün ilk vahyi almıştır. Bu gün Kadir Gecesi olarak bilinmektedir. Kadir Gecesi Ramazan ayının 27. Gecesi olarak idrak edilmektedir. Aslında buna yönelik kesin bir bilgi olmamaktadır. Ancak Kadir Gecesi ile ilgili hadislere bakıldığında Müslümanların Kadir Gecesi’ni Ramazan ayının son 10 gününde ve tek gecelerinde aramaları gerektiği ifade edilmiştir.

Kadir Gecesi Ne Zaman?

Kadir Gecesi 2020 senesinde 19 Mayıs 2020 Salı günü idrak edilecek.

Ramazan Bayramı Ne Zaman?

23 Mayıs 2020 Cumartesi Arefe

24 Mayıs 2020 Pazar 1. Gün

25 Mayıs 2020 Pazartesi 2. Gün

26 Mayıs 2020 Salı 3. Gün

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020, 16:18