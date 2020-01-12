Bingöl, Karlıova'da 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi!

Türkiye'de deprem vakalarında yaşanan artış sürmeye devam ediyor. Çeşitli noktalarda gerçekleşen depremler, ülkede paniğe neden olurken AFAD ve Kandilli Rasathanesi sürekli olarak veri kontrolü yaparak önümüzdeki süreci öngörmeye çalışıyorlar. Bugün bir deprem daha gerçekleşti ve adresi ise Bingöl'ün Karlıova ilçesi oldu. Saat 12:54 sularında meydana gelen depremin merkez üssünün Karlıova ilçesi olduğu tespit edilirken, depremin zeminden 7 kilometre derinlikte bir noktada gerçekleştiği belirlendi.

AFAD'ın anlık olarak web sitesi üzerinden yayınlanan berilere göre Bingöl, Karlıova'da gerçekleşen depremin şiddeti 3.6 oldu. Deprem saat 12:54'te, yerden 7 km derinlikte gerçekleşti Deprem sebebiyle bircan ya da mal kaybı yaşanmazken, deprem merkezine en yakın yerleşim alanının ilçenin Taşlıçay köyü oldu. Deprem ilçe genelinde hissedildi.