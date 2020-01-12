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Bingöl, Karlıova'da 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi!

Türkiye'de deprem paniği tekrar yaşanmaya başladı. Ekim ve Kasım aylarında çeşitli noktalarda peşpeşe gelen depremlerin ardından Türkiye yine sallanmaya başladı. Bugün Bingöl, Karlıova'da 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi.

12 Ocak 2020 Pazar 17:08
Bingöl, Karlıova'da 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi!

Türkiye'de deprem vakalarında yaşanan artış sürmeye devam ediyor. Çeşitli noktalarda gerçekleşen depremler, ülkede paniğe neden olurken AFAD ve Kandilli Rasathanesi sürekli olarak veri kontrolü yaparak önümüzdeki süreci öngörmeye çalışıyorlar. Bugün bir deprem daha gerçekleşti ve adresi ise Bingöl'ün Karlıova ilçesi oldu. Saat 12:54 sularında meydana gelen depremin merkez üssünün Karlıova ilçesi olduğu tespit edilirken, depremin zeminden 7 kilometre derinlikte bir noktada gerçekleştiği belirlendi.

AFAD Bingöl Depremi Verilerini Paylaştı

AFAD'ın anlık olarak web sitesi üzerinden yayınlanan berilere göre Bingöl, Karlıova'da gerçekleşen depremin şiddeti 3.6 oldu. Deprem saat 12:54'te, yerden 7 km derinlikte gerçekleşti Deprem sebebiyle bircan ya da mal kaybı yaşanmazken, deprem merkezine en yakın yerleşim alanının ilçenin Taşlıçay köyü oldu. Deprem ilçe genelinde hissedildi.

Son Güncelleme: 12.01.2020 17:08
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