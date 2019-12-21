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Birgül Baltacı nerede kim kaçırdı? Gerçeğin Peşinde Birgül Baltacı olayı ne?

17 yaşındaki kızının kaybolmasının ardından Gerçeğin Peşinde programına gelen Birgül Baltacı'nın annesi kızını arıyor. İşte, Birgül Baltacı nerede kim kaçırdı ve Gerçeğin Peşinde Birgül Baltacı olayı ne sorularının yanıtı.

21 Aralık 2019 Cumartesi 01:27
Birgül Baltacı nerede kim kaçırdı? Gerçeğin Peşinde Birgül Baltacı olayı ne?

Gerçeğin Peşinde Birgül Baltacı Nerede Kim Kaçırdı?

Geçtiğimiz yıl Serap Pakgöz’ün sunumu ile TV8 ekranlarında yayınlanan Gerçeğin Peşinde programı bu yıl inci Ertuğrul’un sunumu ile Star TV ekranlarında yayınlanmaktadır. Her hafta farklı insanlar gördüğümüz, farklı hikayeler dinlediğimiz Gerçeğin Peşinde programına bu hafta Şengül Baltacı katıldı. Şengül Baltacı’nın yaşadığıysa her annenin yüreğini ağzına getiren bir olay. Kaçırılan kızını bulmak için programa katılan Şengül Baltacı, kızını bulabilmek için İnci Ertuğrul’a geldi. Komşusu Eşref Bey’den şüphelenen korkulu anne şüphesinin gerekçesi ise Eşref Bey’in daha önce kızı Birgül Baltacı ile evlenme niyetini açıklamak için evlerine geldiğini, ancak kendisinin bunu kabul etmediğini söyledi. Ayrıca Eşref Bey’in 40’lı yaşlarda olduğunu söyleyen anne kızının ise daha 17 yaşında olduğunu, böyle bir şeyin mümkün olamayacağını sözlerine ekledi. 

Köy Muhtarı Canlı Yayına Bağlandı

Bugün yayınlanan bölümde Birgül Baltacı’nın kaçırıldığı köyün muhtarı Yaşar Bey programa telefon bağlantısı ile katıldı. Birgül Baltacı’nın bir an evvel bulunmasını ve bu olayın aydınlanmasını isteyen Yaşar Bey, bir yakınının iki aile arasında aracı olabileceğini belirtti. Programa katılmayı hiçbir şekilde kabul etmeyen Eşref Bey’in yakınları ise olayın çözülebilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Yaklaşık bir haftadır haber alınamayan Birgül Baltacı’nın annesi ise ne olursa olsun bu işin peşini bırakmayacağını ve kızı Birgül’ü bulacağını söyledi. Köy sakinleri ile röportaj yapmak ve olay hakkında daha detaylı bir bilgi öğrenebilmek için olayın yaşandığı köye giden Gerçeğin Peşinde muhabirleri ise, Birgül Baltacı’nın köy sınırları içinde olduğunu düşünüyor.

Son Güncelleme: 21.12.2019 01:27
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