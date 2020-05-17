Boğanın saldırısı ile hayatını kaybetti!

Talihsiz olay Edirne Keşan ilçesinde yaşandı. ilçede yaşayan Feyzi Cinci (66) isimli vatandaş çobanlar ile birlikte boğaların otladığı meraya gitti.Merada hayvanların otladığı sırada çobanlar ile birlikte orada bulunan Feyzi Cinci aniden boğanın saldırısına uğradı ve ne olduğunu anlayamadan boynuz darbeleri ile ağır yaralandı.

Yanında buluna çobanların sağlık ekibini aramasıyla birlikte olay yerine gelen 112 acil ekibi ağır yaralı FeyziKeşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cinci, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Feyzi Cinci'nin cansız bedeni, hastane morgunda nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.