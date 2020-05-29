Boğazına kaçan leblebi 1,5 yaşındaki bebeği yatağa mahkum etti

Kocaeli'de 1,5 yaşındaki Ömer Asaf isimli bir bebeğin boğazına kaçan leblebi yatağa mahkum olmasına neden oldu.

Boğazına kaçan leblebi 1,5 yaşındaki bebeği yatağa mahkum etti
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Kocaeli'ye bağlı Darıca ilçesinde yaşayan Handan ve Ferhat Koçak çiftinin 1,5 yaşındaki oğulları Ömer Asaf, bundan yaklaşık 4,5 ay önce evde oynarken evde buluduğu leblebiyi yuttu. Bebeklerinin nefes alamadığını gören Ferhat Koçak ve anne Handan Koçak hemen Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittiler.

Ömer Asaf'ın, yolda kalbi durduğu hastaneye gidince anlaşıldı ve doktorlar Ömer Asaf'ı yapılan müdahalelerle hayata döndürdüler. Daha sonra ambulans ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen Ömer Asaf burada 45 gün yoğun bakımda kaldı. Daha sonra çocuk servisine alınarak burada 18 günlük bir tedavi uygulandı. 

Boğazına kaçan leblebi 1,5 yaşındaki bebeği yatağa mahkum etti

Tedavi süresinde boğazından delik açılarak makineye bağlanan minik bebek, 2,5 aydır evde yatağa mahkum bir şekilde yaşıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle çalıştığı fabrikanın ücretsiz izne ayırdığı baba Ferhat Koçak, 3 çocuklarından en küçüğü olan oğlu Ömer Asaf'ın tedavi süreciyle ilgili yardım bekliyor. 

Oğlunun geçirdiği rahatsızlıkla ilgili başlarından geçeni anlatan Ferhat Koçak, "Ömer Asaf'ın, yaklaşık 5 ay önce yabancı cisim aspirasyonu sonucu, yani boğazına leblebi kaçması sonucu kalbi durdu. Farabi Devlet Hastanesi'nde kalbi çalıştırıldı. Oradan ambulans ile Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildik. 45 gün yoğun bakım süreci yaşadı. Ondan sonra boğazdan delik açılarak makineye bağlandı. Yaklaşık 2,5 aydır evdeyiz" diye konuştu.

Boğazına kaçan leblebi 1,5 yaşındaki bebeği yatağa mahkum etti

Oğulları için uygulanan tedavide fizyoterapistin evlerine gelerek çocuklarının tedavisi için uğraştığını söyleyen baba Ferhat Koçak, "Pandemi sürecinden dolayı dışarıya çıkamıyoruz. Herhangi bir hastaneye gidemiyoruz. Mecburen dışarıdan, özel hastanelerden doktorlar getirtiyoruz. Fizyoterapistimiz yine özel bir rehabilitasyon merkezinden geliyor. Ömer Asaf'ın tedavisiyle alakalı daha nerelere gidebileceğimizi bilmiyoruz. Kendi başımıza araştırıyoruz ama yeterli olmuyor. Tedavide kullanılan malzemelerin bir kısmını devletimiz karşılıyor. Bir kısmını da kendimiz almaya çalışıyoruz" dedi.

Boğazına kaçan leblebi 1,5 yaşındaki bebeği yatağa mahkum etti

Sadece oğlunun tedavi sürecindeki bakımı için destek istediğini belirten Ferhat Koçak, "Şu anda şahsi yardımlarla geçiniyoruz. Pandemi dolayısıyla devletimizin bir miktar desteği var. Bizim talebimiz Ömer Asaf'ın tedavisiyle alakalı. Kimseden çok büyük bir maddi destek istemiyoruz. Ömer Asaf'ın sahipsiz olmadığını görmek istiyoruz." şeklinde konuştu.


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