Borcu için intihar etmek istedi, ceza yiyerek daha çok borca girdi!

Aslen Karabük'lü olan uzunca bir süredir Bursa'da yaşayan Ogün Güllüoğlu isimli bir kişi, çöpten geri dönüşüm maddeleri toplayarak geçimini sağlıyordu. Maddi sıkıntılar yaşayan ve borçları olan Güllüoğlu, daha fazla dayanamadı ve intihara kalkıştı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün yüksek katlı bir binanın çatısına çıkan Ogün Güllüoğlu, intihar etmek istedi. Yapılan ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri alarma geçerken olay yerine gelen ekipler tarafından Güllüoğlu, zorla ikna edildi ve aşağı indirildi. Emniyet Müdürlüğüne götürülen ve burada ifadesi alınan Güllüoğlu'na kısıtlamaya uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Fakat Güllüoğlu çok geçmeden yine intihara kalkıştı.

Bu kezde merkeze bağlı Nilüfer ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü’nün hemen karşısındaki inşaat halindeki iş merkezinin 9. katına çıkan Güllüoğlu için polis, itfaiye ve ambulans ekipleri tekrar seferber oldular. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hava yastığı açarak tedbir alırken Güllüoğlu'nu polisler ikna etmeye çalıştı. O sırada yoldan geçen bir iş adamı maddi sıkıntı çektiğini öne süren Gülloğlu’na para vereceğini söyledi.

İşadamı, Güllüoğlu’nun orada bulunan bir arkadaşına 500 lirayı teslim etti ve kendisinin aşağıya inmesini istedi. Müzakereci polislerde 15 dakika boyunca Güllüoğlu ile konuştu ve genç adam sarktığı yerden çıkarak aşağı inmeye karar verdi. İfadesi alınmak üzere bu sefer Nilüfer Polis Merkezi’ne götürülen Güllüoğlu’na ikinci kes yasağı deldiği için 3 bin 150 lira daha ceza kesildi.

Polis ekipleri genç adamı intihara kalkışmaması için uyarılarda bulunurken Güllüoğlu'nun daha önce böyle bir durumu tekrar yaşayıp yaşamadığı ile ilgili bir araştırma başlattı.

