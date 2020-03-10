Bordo Bereli maaşları ne kadardır? 2020 yılı Bordo Bereli asker maaşları

Ülkemizde bordo bereli askerler ciddi eğitimlerden geçiyor ve herhangi bir durumda en kuvvetli birim olarak dikkat çekiyor. Hatta bordo berelilerin adı tüm dünyada biliniyor. Birçok genç nasıl bordo bereli olunduğunu merak ediyor.

Bordo bereli nedir?

Bordo bereliler savaş eğitimi konusunda uzman ve etkili silah kullanan en nitelikli Kara Kuvvetleri askerleridir.

Bordo bereli olmak çok zor bir süreçtir. 5 yıllık bir eğitimden geçen bordo bereliler birçok zorlukla sınanıyor ve sonunda başarılı olanlar göreve atanıyor. Bordo bereli seçmeleri TSK personel seçiminden çok daha zor ve uzun bir süreçtir.

Bordo bereli olma şartları nelerdir?

Bordo bereli olmak TSK personeli seçmelerinden daha zor olsa da başvuru yapabilmek için aynı şartlar isteniyor. Bordo bereli olmak isteyen kişiler öncelikli olarak askerlerden seçiliyor. Bu nedenle bordo bereli olma şartları Milli Savunma Bakanlığı’nın belirlediği şartlara bağlıdır. Bakanlığın belirlediği şartlar şunlardır;

Türkiye Cumhuriyet vatandaşı olmak;

En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

25 yaşını geçmemiş olmak,

Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Standartları’na aykırı herhangi bir durum olmaması,

Psikolojik ve fizyolojik olarak farklı düzeyde silah kullanımına engel olmaması,

Çeşitli nedenlere bağlı kamu haklardan mahrumiyet cezasının bulunmaması,

Gasp, hırsızlık, taciz ya da tecavüz gibi yüz kızartıcı suçlardan herhangi birinden yargılanmamış olmak,

Meslek içerisinde herhangi bir şekilde disiplin cezası bulunmamış olmak.

Bordo bereli alımı nasıl yapılır?

Bordo bereli alımları askeriye içinden yapılıyor. Askerlerin içinde de öncelikli olarak Dağ Komando askerlerinden seçilmektedir.

Bordo bereli alımlarında öncelikle Isparta Eğirdir, İzmir Foça, Manisa Kırkağaç gibi bölgelerde eğitim almış askerlerden yapılıyor. Bu birliklerde verilen askerlik eğitimleri diğer birliklere göre daha zordur. Dolayısıyla bu birliklerde eğitim görmüş olanlara öncelik veriliyor. Genel olarak bordo bereli alımlarında dikkat edilenler şöyledir:

Komando eğitimi esnasında askerin sportif performansı,

Atış sahasında farklı silahlar ile olan atış kabiliyetleri,

Alınacak olan kişinin fiziki ve psikolojik yeterliliği,

Her şeyden önce bordo bereli olmaya gönüllü olması.

Yukarıda belirtilen şartlara uygun olan kişiler bordo bereli olmaya başvurabilir. Ancak belirttiğimiz gibi bordo bereli alımlarında önemli olan nokta gönüllü olmaktır. Bu alımlara başvuran kişiler 5 sene boyunca birbirinden farklı ve zorlu eğitimlerden geçmektedir.

Bordo bereli maaşları ne kadar? 2020

Bordo bereli maaşları yaptıkları görevlerin zorluğuna göre değişmektedir. Çünkü bordo berelilerin ücretleri operasyon ücretlerinden oluşmaktadır.

2020 yılında bordo bereli bir Uzman Onbaşı 4 bin TL maaş almaktadır. Ancak bu maaş meslekteki kıdeme göre artmaktadır. Astsubaylar ise ilk olarak 4900 TL maaşla göreve başlar ve bu ücret 6000 TL’ye kadar çıkmaktadır.

Bordo bereli maaşları OHAL bölgeleri, savaş bölgeleri gibi bölgelerde görev yapmaları halinde maaşları artar. Bu bölgelerde görev yapan bordo bereli askerler 8000 TL’ye kadar maaş almaktadır. Ayrıca bordo bereliler 3 ay görev yaptıktan sonra 15 gün izin kullanabiliyor. Bunun yanı sıra izne çıkan bordo berelilere 1500 TL yol parası verilmektedir.