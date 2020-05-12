Bu ilçe'de hiç koronavirüs vakası görülmedi

Çin'de ortaya çıkan ve 11 Mart tarihinde ilk kez ülkemizde görünen koronavirüs hastalığı 2 ay içinde alınan her türlü tedbirlere rağmen hemen hemen tüm yerleşim yerlerinde tespit edildi.

Ancak Bartın İlinin turistik ilçesi olanilçesinde bugüne kadar pozitif koronavirüs vakası tespit edilmiş değil.İlçenin çok sıkı bir şekilde tedbilere uyması,giriş çıkışların kapatılmasının hastalığın ilçeye girememesinde önemli rol oynadığı aşikar.

Konuyla ilgili açıklamalar yapan Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, 'Bu sürecin başından sonuna kadar vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Büyük bir bilinç düzeyi ile ilçemiz önlemlere uyarak, süreci rahatlıkla atlattığımızı düşünüyorum. Biz de belediye olarak kaymakamlık ve Vefa Sosyal Destek Grupları olarak bu süreci iyi yönettik. İlçe merkezinde vakamızın olmaması bizleri çok sevindirdi. Amasra neler yaptığımıza gelince Cumhurbaşkanlığımız ve İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara harfiyen uyduk. Bunun yanı sıra denetimlerimizi artırdık. Evde kalan vatandaşlarımıza destek olduk. Kısacası vatandaşlarımıza destek olmaya çalıştık. Tabi ekonomik zararımız olabilir ama amacımız Çeşm-i Cihan Amasra’mızı örnek hale getirmekti. Bunu da sanırım başardık” dedi. İlçede yaşayan Agah Simberk, koronavirüs vakasının görülmemesinin sevindirici olduğunu belirterek, “Amasra’da yaşayan insanlarımız kurallara harfiyen riayet ettiğini görüyoruz. Özellikle hafta sonu ilçemize girişlerinin yasaklanması etkili oldu. Kurallara uyulmasıyla vakamız çıkmadı' diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 19:13