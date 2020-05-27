Bu yaz düğün yapacaklar dikkat! İşte düğün salonlarının açılacağı tarih

Koroa virüs hastalığı sebebiyle kapatılan düğün salonlarının ne zaman açılacağı ile ilgili önemli bir açıklama Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Seçil Özkan'dan geldi.İşte düğün salonlarının açılacağı tarih

Bu yaz düğün yapacaklar dikkat! İşte düğün salonlarının açılacağı tarih
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Korona virüs ile mücadele kapsamında sosyal mesafenin korunmasının zor düğün salonları ilk olarak kapatılan mekanlar arasındaydı.Normalleşme kapsamında ve bu yaz düğünü olan kişilerin merakla beklediği düğün salonlarının ne zaman açılacağı konusu ile ilgili açıklama CNNTürk'te akıl çemberi programında konuşan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Seçil Özkan'dan geldi.

Sunucu Başak Şengül'ün evlenecek çiftlerin merakla beklediği "Düğün sezonu ne zaman açılacak?" soruna yanıt veren Özkan, "Normalleşme takviminin 8. haftası yani 11 Temmuz'dan sonra da bu tür toplu düğün organizasyonları yapılabilir. Bunlar yapılırken de maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralına uyulmalı. Ancak bu söylemlerimin hepsi rakamlara bağlı." dedi.

"SÖYLEDİĞİM HER ŞEY SALGININ SEYRİYLE İLGİLİ"

Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Seçil Özkan, "Bilim Kurulu'nda temel olarak şunu konuştuk. Bilimsel yayınlara dayalı olarak ilk normalleşme adımlarının ardından adım adım neler açılabilir onu konuştuk. Ancak bu söyleyeceklerim salgın seyrinin aşağı yönlü hareketiyle mümkün. Her şey yolunda gider ve salgın eğrisi aşağı yönlü giderse normalleşme takviminin başladığı tarihten itibaren ilk 4 hafta sonunda 50 kişilik organizasyonlar yapılabilir."


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