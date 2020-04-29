Bulaşıcı ve Kötü hastalıklardan korunma duası

Koronavirüs gibi bulaşıcı hastalıklardan korunabilmek için okuyabileceğiniz bazı dualar bulunmaktadır. Koronavirüs salgını dünya genelini etkisi altına aldı ve geçtiğimiz gün itibariyle dünya genelinde hayatını kaybeden kişi sayısı 200 bini aştı. Bu süreçte virüsten korunabilmek için ilahi olarak yapabileceğiniz şeyler arasında şüphesiz dua okumak bulunmaktadır. Buna göre Kur’an-ı Kerim’de bulunan bazı duaları salgın ve kritik hastalıklardan korunabilmek için okuyabilirsiniz.

Hastalıklardan korunma duası

Nebî -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:

اَللّٰهُمَّ إِنّ۪ى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَ الْجُذَّامِ وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ

Duanın Türkçe okunuşu ve anlamı

“Allâhümme innî e’ûzü bike minel-barasi vel-cünûni vel-cüzzâmi ve seyyiil-eskâm.”

Anlamı: “Allahım! Alaca hastalığından, akıl rahatsızlığından, cüzzâm illetinden ve kötü hastalıklardan sana sığınırım.”

(Ebû Dâvûd, Vitir 32)

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