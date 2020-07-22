Bursa'da feci kaza! Otomobil ikiye bölündü

Otomobilin kağıt ikiye bölündü korkunç kaza Bursa FSM bulvarında meydana geldi.

29 yaşındaki Aycan Kısacık'ın sürücüsü olduğu otomobil FSM bulvarı civarında seyir halindeyken kontrolden çıktı. Sürücünün kontorlünden çıkan araç bir süre savurulup yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen ayrılan araç içinde bulunan sürücü , 22 yaşındaki Mehmet Şahin , ilee 23 yaşındaki Mert Can Çoban feci şekilde can verirken Burak Geçimli isim genç ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler hayatını kaybeden 3 gencin cenazelerini morga kaldırırken ağır yaralan Burak Geçimli ise tedavi edilmek üzere devlet hastanesine kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili olarak incelemelerini sürdürüyor.