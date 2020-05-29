Bursa'da yola atlayan kadın zincirleme kazaya neden oldu

Bursa'nın en işlek caddelerinden birinde karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kadın zincirleme kazaya neden oldu. Kadına çarpmamak için 5 araç birbirine girdi, trafik bir süre kilitlendi.

Bursa'da yola atlayan kadın zincirleme kazaya neden oldu
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bukunan ve ilçenin en işlek caddelerinden bir olan Hasan bulvarında, 5 aracın birbirine girdiği zincirleme kaza maydana geldi. Cadde üzerinden karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kadına çarpmamak için bir araç aniden fren yaptı. Araç kadına çarpmaktan son anda kurtulurken arkasından gelen 4 araç ve bir motosikletin duramayarak kendisine çarplarına engel olamadı.

Caddede meydana gelen zincirleme trafik kazası sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafıdnan ayakta tedavi edilirken günde binlerce aracın geçtiği cadde kaza sonucu trafik bir süreliğine durdu.

Olay yerine gelen polis ekipleri kazaya karışan araçlar yol kenarına alınmasını sağladı ve trafik kısa sürede açıldı. Kadına çarpmamak için fren yapan ve zincirleme kazaya karışan araç sürücüsü cadde üzerinde seyir halindeyken önüne aniden bir kadının atladığını öne sürdü ve, "Yolda seyrederken yolun karşısına geçmek isteyen kadın önüme atladı. Anî bir frenle kadına çarpmadan durabildim. Ancak arkamdan gelen diğer araçlar duramayarak zincirleme kaza meydana geldi" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2020, 14:34

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