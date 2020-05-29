Çanakkale'de acı ölüm! Traktörden düşen minik Doğukan yaşamını yitirdi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Akçakıl köyünde acı bir olay yaşandı. Bacak ailesinin en küçük üyesi 3 yaşındaki Doğukan Bacak, dedesine ait traftörden düşerek hayatını kaybetti.

Olay, dede Ali Osman Aydın'ın (54), torunu Doğukan Bacak'ı da bindirdiği traktöre bağladığı makineyle bağları ilaçlamaya başlamasıyla meydanba geldi. Dedesi tarafıdan traktördeki çamurluğun üzerinde oturtulan Doğukan, iddialara göre, dengesini bir anda kaybetti ve traktörün arkasına düştü. Düşme sırasında minik Doğukan şafta takıldı.

Dedesi Ali Osman Aydın'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Doğukan Bacak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayı duyarak tarlaya gelen Ulaş- Nuray Bacak çifti ile dede Ali Osman Aydın, duydukalrı acı haber üzerine fenalaştılar. Sinir krizi geçiren aileye sağlık ekipleri müdahake ettiler.



