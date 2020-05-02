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Carrefour market indirimlerinde bu hafta 30 Nisan – 13 Mayıs 2020 indirimli ürünler kataloğu

Türkiye’nin pek çok bölgesinde yer alan Carrefour marketler avantajlı ürünleri satışa sunmaya devam ediyor. Son olarak vatandaşlar Carrefour’da bu hafta hangi ürünlerde indirim yapıldığını araştırmaya başladılar. İşte 30 Nisan – 13 Mayıs 2020 tarihleri arasında geçerli Carrefour indirimlerinde bu hafta hangi ürünlerin sunulduğu ile ilgili tüm ayrıntılar ve ürün kataloğu…

02 Mayıs 2020 Cumartesi 23:16
Carrefour market indirimlerinde bu hafta 30 Nisan – 13 Mayıs 2020 indirimli ürünler kataloğu

Türkiye’nin pek çok farklı bölgesinde yer alan şubeleri ile vatandaşların en çok tercih ettiği marketlerden biri olan Carrefour kapsamında bu hafta hangi ürünlerin indirime girdiği merak ediliyor. 30 Nisan ve 13 Mayıs tarihleri arasında hangi ürünlerin indirime girerek satışa çıkarıldığı intenet üzerinde araştırılan konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

Küçük ev aletlerinden elektronik eşyalara kadar, meyve ve sebzelerden kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok farklı ürünün satışa sunulduğu Carrefour marketlerde 30 Nisan ile 13 Mayıs tarihleri arasında müşterilerin beğenisine sunulan indirimli ürünler aşağıdaki gibi yayınlandı.

Son Güncelleme: 02.05.2020 23:16
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