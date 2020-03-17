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Carrefour , sanal market migros ve getir 'den internet üzeriden nasıl sipariş verilir? Çalışma saatleri , sipariş saatleri

Korona-virüs vakalarının görülmesi üzerinde internet üzerinden alışveriş daha fazla kullanılmaya başlandı. Özellikle gıda alışverişlerinde carrefour,sanal market migros ve getir üzerinden nasıl sipariş verilir ? sipariş saatleri ve çalışma saatleri detaylar haberimizde..

17 Mart 2020 Salı 20:14
Carrefour , sanal market migros ve getir 'den internet üzeriden nasıl sipariş verilir? Çalışma saatleri , sipariş saatleri

CARREFOUR İNTERNETTEN SİPARİŞ NASIL VERİLİR?

Carrefoursa.com üzerinden sipariş verebilmek için öncelikle üyelik oluşturmanız gerekmektedir. Eğer üye iseniz "Üye Girişi" butonunu tıklayarak e-mail ve şifreniz ile giriş yapabilir , eğer üye değilseniz "Üye Ol" butonunu tıklayarak ilgili alanları doldurarak üye girişi yapabilirsiniz.

CARREFOUR ÇALIŞMA SAATLERİ 

Carrefoursa her sabah mesaiye sabah saat 10:00'da başlar ve akşam kapanış saati olan 22:00'a kadar aralıksız hizmet vermeye devam eder. Carrefoursa Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda, bayramın ilk günü saat 13:00'de açılmakta ve akşam saat 22:00'de kapanmaktadır. Bayramın diğer günleri normal çalışma saatlerindeki gibi hizmet vermeye devam eder. Carrefoursa ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 15 Temmuz ve 30 Ağustos gibi resmi tatillerde de hizmet vermektedir.

GETİR SİPARİŞ NASIL VERİLİR?

Getir uygulamasını cihazınıza indirin ve çalıştırın. Ardından karşınıza gelen ekran üzerinden arama butonunu kullanarak yada sol tarafta yer alan menü üzerinden ihtiyacınız olan ürünü bulun ve sepete ekleyin. Daha sonra adresinizi uygulamaya girin ve ödeme kısmına geçin. Kredi kartınız ile ödemeyi yapın ve 10 dakika içerisinde ürünlerin size teslim edilmesini bekleyin.

GETİR ÇALIŞMA SAATLERİ

Getir uygulaması üzerinden 24 saat boyunca sipariş verebilirsiniz. Üstelik hafta içi ve hafta sonu yani haftanın 7 günü hizmet vermektedir. Getir arabaları günün her saati sizlere hizmet vermek adına hazır olarak beklemekte ve ister gece ister gündüz olsun istediğiniz ürünü en kısa sürede adresinize getirmektedir.

MİGROS SANAL MARKET SİPARİŞ NASIL VERİLİR?

https://www.migros.com.tr/ adresine girip üye kısmında üye olup alışverişe başlayabilirsiniz.

Web sitesinde paylaşılan bilgilere göre anında teslimat servisi maksimum 30 dakika içinde müşterilerine diledikleri ürünleri ulaştıracak.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Türkiye'nin birçok yerinde bulunun Migros, marketleri sabah 09:00'da açılır, gece ise saat 22:00'de kapılarını kapatır. Öğle arası vermeyen Migros'un hafta sonu mesaisi de değişiklik göstermiyor.

Migros; Ramazan Bayramı (Şeker Bayramı) ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermektedir. Ancak bayram tatillerinde çalışma saatleri değişiklik gösterebilmektedir.

Son Güncelleme: 18.03.2020 00:26
Anahtar Kelimeler:
GetirMigros Sanal MarketCarrefour
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