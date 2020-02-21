Çatıdan düşen vatandaş AFAD’ın operasyonu ile kurtarıldı!

Elazığ’da baca temizleyen bir vatandaş çatıdayken dengesini kaybetmesi ardından balkona düştü ve burada mahsur kaldı. Vatandaşın yardımına AFAD ekipleri yetişti. Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyon ortalama 1 saat sürdü. Bu sürenin sonunda vatandaş kurtarıldı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yapmasıyla beraber AFAD vatandaşı kurtarmak için çalışmalara başladı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda Abdurrahman Aydoğdu halat ve sedye ile aşağı indirildi. Ambulans ile Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne götürülen yaşlı adamın son durumunun iyi olduğu ifade edildi.
Son Güncelleme: 21.02.2020 16:27