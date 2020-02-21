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Çatıdan düşen vatandaş AFAD’ın operasyonu ile kurtarıldı!

Elazığ’da baca temizlerken dengesini kaybeden ve balkona düşen vatandaş balkonda mahsur kaldı. Vatandaşın yardımına AFAD yetişti. Çatıdan düşen vatandaş AFAD’ın operasyonu ile kurtarıldı! İşte ayrıntılar...

21 Şubat 2020 Cuma 16:27
Çatıdan düşen vatandaş AFAD’ın operasyonu ile kurtarıldı!

Elazığ’da baca temizleyen bir vatandaş çatıdayken dengesini kaybetmesi ardından balkona düştü ve burada mahsur kaldı. Vatandaşın yardımına AFAD ekipleri yetişti. Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyon ortalama 1 saat sürdü. Bu sürenin sonunda vatandaş kurtarıldı.

Elazığ’a bağlı Yurtbaşı’nda gerçekleşen olay iki katlı müstakil bir evde yaşandı. Elde edilen bilgilere bakıldığında 70 yaşındaki Abdurrahman Aydoğdu tıkanan bacayı temizlemek için evin çatısına çıktı. Geçmişinde bir bel ameliyatı olan Abdurrahman Aydoğdu çatıda ayağının kayması ardından 2 metre aşağıdaki balkona düştü. Geçmişteki ameliyatından dolayı ayağa kalkamayan Aydoğdu’nun eşi bu olayın meydana gelmesi ardından sağlık ekiplerini ve AFAD ekiplerini aradı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yapmasıyla beraber AFAD vatandaşı kurtarmak için çalışmalara başladı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda Abdurrahman Aydoğdu halat ve sedye ile aşağı indirildi. Ambulans ile Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne götürülen yaşlı adamın son durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Son Güncelleme: 21.02.2020 16:27
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