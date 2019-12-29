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Çekme Belgesi nedir? Çekme belgesi nasıl ve nereden alınır?

Çekme belgesi nedir, çekme belgesi nasıl ve nereden alınır, sorusu araç satın alacak kişiler tarafından araştırılmaktadır. Çekme belgesi, trafikten çekilen araçlar için verilen bir belgedir. Çekme belgesi kaldırılan araç tekrardan trafiğe geri dönebilir.

29 Aralık 2019 Pazar 05:46
Çekme Belgesi nedir? Çekme belgesi nasıl ve nereden alınır?

Ülkemizde günden güne kullanılan araç sayısı fazlasıyla artmaktadır. Yeni araçların çıkmasıyla birlikte de eski araçların trafikten çekilmesi gerekmektedir. Yasalara göre, trafikte seyreden bütün araçların kayıtlı olması gerekmektedir. Fakat günümüzde sıfır model ve ikinci el araçların bazılarının kayıtları silinmektedir. Özellikle bazı araçların yaşlarından dolayı artık trafikte seyretmemesi gerekir. Bu araçlar kullanılamayacak kadar kötü haldeyse ve araca vergi, haciz, kaza gibi durumlar yoksa araç trafikten çekilerek tescil bürosuna götürülür. Aracın trafikten çekildiğini belirten belge “Çekme belgesi” olarak geçmektedir. Çekme belgesi aracın bütün borçlarının ödenmesi ve plakasının trafik tescil bürosuna verilmesiyle çıkarılır.

Çekme Belgesi Nedir?

Çekme belgesi, kullanıma uygun olmayan, hurda olan ve perte çıkan araçlar için vergi ödememek için çıkarılır. Aracın borçları silinerek plakası trafiğe teslim edilmesiyle belge alınır. Bu belge aracın üzerinde hiçbir vergi ve borcun olmadığını belirtmektedir.

Çekme Belgesi Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

İkinci el araç satışlarında aracın vergi borcunun olmadığını göstermek için çekme belgesi gösterilmektedir. Araç çekme belgesiyle trafikten çıktıysa yeniden satın almayla trafiğe geri dönebilir. Bundan dolayı bu belge günümüzde pek çok kişiyi ilgilendirmektedir.

Aracın trafikten çekilmesinde MTV’si ödendiği için, trafiğe dönüşlerde de MTV’nin ödenmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra çekme belgesi olan her araç pert durumda olamayabilir. Bundan dolayı aracın TRAMER bilgilerinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Ancak güvenliği elden bırakmamak için çekme belgesi olan aracın hurda durumu kontrol edilmelidir.

Çekme Belgesi Sorgulaması Nasıl ve İptal Etme Nasıl Yapılır?

Üzerine çekme belgesi kaydı olan araç trafiğe çıkamaz. Bu aracın trafiğe geri dönmesi için çekme belgesinin kaldırılması gerekmektedir. Çekme belgesinin kaldırılması için araç sahibinin trafik tescil bürosuna başvuru yapması gerekir. Başvurular yapılırken araca dair tescil belgesi, araç muayene belgesi, sigorta poliçesi, araç muayene belgeleri kuruma verilmelidir.

Eğer aracın trafiğe dönmesinde herhangi bir sorun yoksa ilk olarak plaka teslimi yapılır ve daha sonra motorlu araç trafik belgesi verilir. Ardından Gelir İdaresi Başkanlığı’na gerekli bilgiler sunulur. Çekme belgeli araç trafiğe geri dönerken, MTV ödemesi, muayene ücreti ve zorunlu trafik sigortası ödemesi yapılır.

Çekme belgesinin sorgulamasını yapmak için e-Devlet sistemi kullanılabilir. E-Devlet sisteminde “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı” bölümünden “Araç Yetki Belgesi Sorgulama” ekranına girmek gerekir.

Çekme Belgesi Öneği

Çekme belgesi

Son Güncelleme: 29.12.2019 05:46
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