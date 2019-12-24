Çekmeköy'de feci kaza! İETT otobüsü yoldan çıkarak yan yattı, 1 ölü

İstanbul Şile Otoyolunda yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda İETT otobüsü yoldan çıkarak yan yattı. Çekmeköy'e bağlı Alemdağ mevkiinde saat 09.45 sıralarında meydana gelen kaza Ömerli-Ümraniye seferini yapan 138 hat numaralı İETT otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi.

Şiddetli yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak yan devrilen otobüste bulunan yolcular yaralandı. olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı yolcuları ambulanslarla öçevre hastaneye sevk ederken yaralılardan durumu ağır olan bir yolcu hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazadan dolayı Şile Otoyolu Ümraniye istikameti trafiğe bir süre kapatılırken yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerine gelen ekiplerin ise otobüsü kaldırma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kazadan hafif yaralı bir şekilde kurtulan kaza anını anlatırken, "Seyir halindeyken birden ön tekerlek düştü galiba. Ondan sonra zaten herkes zıplamaya, sıçramaya başladı. Ben kazayı fark edip kendimi diğer tarafa attım. Önümde oturan teyze zeminle otobüs arasına sıkıştı. Yaralılar yerdeydi. Camı kırarak dışarıya çıktım. Sonra buradan geçen arkadaşlar yardımcı oldular. Sonrada yaralıları tahliye ettiler.” diye konuştu.