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Cemre ne zaman düşecek? Cemreler ne zaman düşer? 2020 Cemre zamanları ve tarihleri

2020 yılına girmeye az bir süre kalan Cemre ne zaman düşecek, cemreler ne zaman düşer konusu merak ediliyor. 2020 yılında cemre zamanları ve tarihleri bellidir. Cemre ilk olarak havaya daha sonra suya ve son olarak toprağa düşmektedir.

20 Aralık 2019 Cuma 20:55
Cemre ne zaman düşecek? Cemreler ne zaman düşer? 2020 Cemre zamanları ve tarihleri

2020 yılına az bir zaman kala yeni yılda cemlerin ne zaman düşeceği merak ediliyor. Kış aylarını yaşadığımız bu aylarda pek çok kişi ilkbahar ve yaz ayları için bekleyişe geçti. Havalar cemrelerin düşmesiyle daha da ısınmaya başlar.

Cemrenin Havaya Düşmesine Ne Kadar Kaldı?

2020 yılında havaya cemre düşmesiyle birlikte havalar biraz daha ısınacak. Gelecek yıl havaya cemre düşmesine 61 gün kaldı.

İlk Cemre Ne Zaman Düşer?

Cemre ilk olarak havaya düşer. Havaya düşecek ilk cemre 19 – 20 Şubat 2020 tarihinde düşecek.

İkinci cemre ise suya düşer. Suya düşecek cemre 26 – 27 Şubat tarihinde gerçekleşecek.

Üçüncü cemre ise toprağa düşer. Toprağa düşecek olan cemre 6 – 7 Mart 2020 tarihlerinde düşecek.

Pek çok insanın en çok sevdiği mevsim olan İlkbahar cemrelerin düşmesiyle başlar. Bahar aylarının başlamasıyla cemreler de düşmeye başlar.

Cemrenin sözlük anlamı sıcaklık olarak anlatılmaktadır. Cemrelerin düşmesi havaların ısınması ve ilkbaharın geleceği anlamına gelmektedir. İlk cemre 20 Şubat’ta düşmektedir. Cemrenin havaya düşmesiyle birlikte havalar daha da sıcaklaşır ve soğuk havalar sına erer. Bunun ardından 7 gün arayla cemre düşmeye başlar. Cemre havaya düşmesinden sonra suya düşer. Bununla birlikte su ve deniz suyu ısınmaya başlar. Cemrenin suya düşmesinden 7 gün sonra ise toprağa cemre düşer ve toprak ısınmaya başlar.

Cemre halk dilinde baharın simgesi olarak kabul edilmektedir. İlk cemre 19 – 20 Şubat tarihinde havaya düşer. İkinci cemre ise 26 – 27 Şubat tarihinde suya ve denize düşer. Üçüncü ve son cemre ise 5 – 6 Mart tarihlerinde toprağa düşer. Cemrelerin düşme tarihi her yıl aynı olmaktadır. Cemreler soğuk havaların olduğu zamanlarda düşmektedir ancak daha sonra havaların ısınmasını sağlamaktadır.

Son Güncelleme: 20.12.2019 20:55
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