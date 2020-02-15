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Cemreler ne zaman düşecek? 2020 cemre düşme tarihleri

Bahar mevsimine girmemize kısa bir süre kala cemreler ne zaman düşecek sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, 2020 cemre ne zaman düşecek? İşte 2020 cemre düşme tarihleri...

15 Şubat 2020 Cumartesi 14:59
Cemreler ne zaman düşecek? 2020 cemre düşme tarihleri

Cemre düşmesi, bahar aylarına girerken üç çeşit olarak görülüyor. Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan cemre düşmesi, yeniden doğuş anlamına gelmektedir. Peki, 2020 cemre ne zaman düşecek? İşte, cemre düşmesi ile ilgili tüm detaylar...

2020 Cemre ne zaman düşecek?

Cemre düşmesi üç aşama olarak bilinir. Cemre düşmesi, havaya sonra suya ve daha sonra toprağa düşer. Cemre'nin toprağa düşmesi 7 gün arayla olur ve cemre düşmesi ilkbaharın gelmesine işaret eder.

Havaya düşecek olan ilk cemre 19-20 Şubat

Suya düşecek olan ilk cemre 26-27 Şubat

Toprağa düşecek olan ilk cemre 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.

Cemre düşmesi nedir?

"Cemre" kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Anlamı ise ateştir. Halk içinde ise sıcaklığın artması, havaların ısınması olarak bilinmektedir. Cemre düşmesi yedi gün arayla üç aşama şeklinde gerçekleşmektedir. Cemrenin havaya, suya ve toprağa düşmesi ile birlikte havaların ısınmasının yanında su ve toprakta ısınıyor. Cemrenin toprağa düşmesi ile birlikte halk, hıdırellez ve nevruz kutlamaları yapılmaktadır. 

 

Son Güncelleme: 15.02.2020 14:59
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