Cenaze namazı nasıl kılınır? Cenaze namazı kılınışında hangi dualar okunur? Cenaze namazı abdestsiz kılınır mı?

Cenaze namazı rüku ve secdesi olmayan bir namazdır. Rükuları kıyam ve tekbirlerdir. Cenaze namazında dört tekbir bulunmaktadır. Başlangıçta İftitah tekbiri bulunur. Selam vermek vaciptir ve sünnetleri ise Allah’a hamd ve sena etmek, Resûlullah’a (s.a.s.) salât ve selam getirmek, hem ölü hem de Müslümanlar için dua etmekten oluşmaktadır.

Cenaze Namazının Kılınışı

1.Cenazeye ve kıbleye yönelik olarak saf bağlanır ve niyet edilir.

2.İmam ve cemaat tekbir alarak ellerini bağlarlar “ve celle senâük” cümlesiyle birlikte “Sübhaneke”yi okurlar.

3.Eller kaldırılmadan tekbir alınır ve ‘’Salli- Barik’’ duaları okunur.

4.Yine eller kaldırılmadan tekbir alınır ve bilenler cenaze duasını (Tirmizî, Cenâiz, 38), bilmeyenler ise dua niyetiyle “Fâtiha” suresini veya başka bir duayı okurlar (Tirmizî, Cenâiz, 39).

5.Dördüncü kez tekbir alındıktan sonra sağa ve sola selam verilir ve namaz tamamlanır.

Abdestsiz Cenaze Namazı Kılınır Mı?

Cenaze namazında taharet, kıbleye yönelmek, setr-i avret (vücudun örtülmesi gereken yerlerini örtmek) ve niyet gibi şartlara riayet edilmektedir. Namazı kılınacak cenazenin Müslüman olması, yıkanıp kefenlenmiş olması, cemaatin önünde olması gerekir ve namaz kılınırken cenazeye ve kıbleye doğru kılınır.

Cenaze Namazının Hükmü

Müslümanların ölen din kardeşlerine karşı yerine getirmesi gereken dini vecibelerin başında cenaze namazı gelmektedir. Cenaze namazı, farz-ı kifayedir. Kadın veya erkek olsun bir kişinin bu namazı kılmasıyla farz yerine getirilmiş olur. Cenaze namazında Allah’a senâ, Resûlullah’a (s.a.s.) salât ve ölü için dua edilmektedir ve bundan ibarettir.

Tebük seferine mazeretsiz çıkmayan münafıklarla ilgili olarak şöyle buyrulmaktadır: “Onlardan ölen hiçbirinin (cenaze) namazını kılma ve kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah’ı ve Resûlü’nü inkâr ettiler ve fâsık olarak öldüler.” (Tevbe, 9/84). Bu ayet, cenaze namazının farz oluşuna işaret etmektedir. Resûlullah (s.a.s.), bir müslümanın ölümü üzerine, “Bir din kardeşiniz vefat etmiştir. Kalkın, onun cenaze namazını kılın.” (Müslim, Cenâiz, 66) şeklinde buyurmuştur.