betgram betgram setrabet

İstanbul 18°
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
109601
ALTIN
327.305
DOLAR
6.0875
STERLİN
7.9339
EURO
6.8838

Cenaze namazı nasıl kılınır? Cenaze namazı kılınışında hangi dualar okunur? Cenaze namazı abdestsiz kılınır mı?

Cenaze namazı nasıl kılınır? Dini vecibelerin başında gelen cenaze namazında Allah'a ve Peygamber Efendimize dualar edilir. Hangi duaların okunduğu merak ediliyor. Kıbleye dönülerek kılınan cenaze namazına abdestsiz şekilde gidilmemelidir.

05 Mart 2020 Perşembe 20:57
Cenaze namazı nasıl kılınır? Cenaze namazı kılınışında hangi dualar okunur? Cenaze namazı abdestsiz kılınır mı?

Cenaze namazı rüku ve secdesi olmayan bir namazdır. Rükuları kıyam ve tekbirlerdir. Cenaze namazında dört tekbir bulunmaktadır. Başlangıçta İftitah tekbiri bulunur. Selam vermek vaciptir ve sünnetleri ise Allah’a hamd ve sena etmek, Resûlullah’a (s.a.s.) salât ve selam getirmek, hem ölü hem de Müslümanlar için dua etmekten oluşmaktadır.

Cenaze Namazının Kılınışı

1.Cenazeye ve kıbleye yönelik olarak saf bağlanır ve niyet edilir.

2.İmam ve cemaat tekbir alarak ellerini bağlarlar “ve celle senâük” cümlesiyle birlikte “Sübhaneke”yi okurlar.

3.Eller kaldırılmadan tekbir alınır ve ‘’Salli- Barik’’ duaları okunur.

4.Yine eller kaldırılmadan tekbir alınır ve bilenler cenaze duasını (Tirmizî, Cenâiz, 38), bilmeyenler ise dua niyetiyle “Fâtiha” suresini veya başka bir duayı okurlar (Tirmizî, Cenâiz, 39).

5.Dördüncü kez tekbir alındıktan sonra sağa ve sola selam verilir ve namaz tamamlanır.

Abdestsiz Cenaze Namazı Kılınır Mı?

Cenaze namazında taharet, kıbleye yönelmek, setr-i avret (vücudun örtülmesi gereken yerlerini örtmek) ve niyet gibi şartlara riayet edilmektedir. Namazı kılınacak cenazenin Müslüman olması, yıkanıp kefenlenmiş olması, cemaatin önünde olması gerekir ve namaz kılınırken cenazeye ve kıbleye doğru kılınır.

Cenaze Namazının Hükmü

Müslümanların ölen din kardeşlerine karşı yerine getirmesi gereken dini vecibelerin başında cenaze namazı gelmektedir. Cenaze namazı, farz-ı kifayedir. Kadın veya erkek olsun bir kişinin bu namazı kılmasıyla farz yerine getirilmiş olur. Cenaze namazında Allah’a senâ, Resûlullah’a (s.a.s.) salât ve ölü için dua edilmektedir ve bundan ibarettir.

Tebük seferine mazeretsiz çıkmayan münafıklarla ilgili olarak şöyle buyrulmaktadır: “Onlardan ölen hiçbirinin (cenaze) namazını kılma ve kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah’ı ve Resûlü’nü inkâr ettiler ve fâsık olarak öldüler.” (Tevbe, 9/84). Bu ayet, cenaze namazının farz oluşuna işaret etmektedir. Resûlullah (s.a.s.), bir müslümanın ölümü üzerine, “Bir din kardeşiniz vefat etmiştir. Kalkın, onun cenaze namazını kılın.” (Müslim, Cenâiz, 66) şeklinde buyurmuştur.

Son Güncelleme: 05.03.2020 20:57
Anahtar Kelimeler:
Cenaze Namazı Nasıl KılınırCenaze Namazı Nasıl Kılınır KısacaCenaze Namazı Nasıl Kılınır Ne OkunurCenaze Namazı Nasıl Kılınır Ve Hangi Dualar OkunurCenaze Namazı Nasıl Kılınır Adım Adım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rüyada acıkmak ne demektir? Rüyada acıktığını görmenin tabiri ve yorumu
Rüyada acıkmak ne demektir? Rüyada acıktığını görmenin tabiri ve yorumu
Rüyada acele etmek ne demektir? Rüyada acele etmek ve aceleci davranmanın tabiri, yorumu
Rüyada acele etmek ne demektir? Rüyada acele etmek ve aceleci davranmanın tabiri, yorumu
Rüyada gelin görmek ne demektir? Rüyada gelin görmenin tabiri ve anlamı
Rüyada gelin görmek ne demektir? Rüyada gelin görmenin tabiri ve anlamı
Ülkemizden kaç göçmen gitti? İçişleri Bakanı Soylu ülkeden ayrılan göçmen ve mülteci son rakamlarını açıkladı!
Ülkemizden kaç göçmen gitti? İçişleri Bakanı Soylu ülkeden ayrılan göçmen ve mülteci son rakamlarını açıkladı!
Nöbetçi noter listesi 7 Mart 2020 hafta sonu açık olan noterler! İl İl Cumartesi ve Pazar TNB Nöbetçi noter sorgulama
Nöbetçi noter listesi 7 Mart 2020 hafta sonu açık olan noterler! İl İl Cumartesi ve Pazar TNB Nöbetçi noter sorgulama
Nöbetçi Noter Listesi 7 Mart – 8 Mart 2020 Cumartesi Pazar İllere Göre Bu Hafta Sonu Tüm Şehirlerde Hangi Noterler Açık?
Nöbetçi Noter Listesi 7 Mart – 8 Mart 2020 Cumartesi Pazar İllere Göre Bu Hafta Sonu Tüm Şehirlerde Hangi Noterler Açık?

Popüler Haberler

Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi 1. bölüm yeni tanıtım fragmanı yayınlandı!
6 bankadan emeklilere yüksek promosyon müjdesi!
Abdest alırken nelere dikkat edilmeli
Gelinim Mutfakta Elif Akçam kimdir?
Asgari ücretin 2 Bin 700 TL olması için teklif mecliste!
7 kamu ve özel bankanın emeklilere promosyon teklifi belli oldu!
Dünya Kadınlar Günü mesajı 2020 yılı hediyelere yazılabilecek mesajlar
Gratis 8 Mart Dünya Kadınlar günü indirimli ürünleri
Nusret kadınlar gününde bedava mı olacak? Nusret Gökçe, 8 Mart Kadınlar gününde bedava!
İŞKUR ile kamu Ve özel sektöre 48 Bin personel alımı yapılacak
Hababam Sınıfı Yaz Oyunları ne zaman vizyona girecek? Hababam Sınıfı Yaz Oyunları filmi fragmanı yayınlandı!
2020 BMW 2 Serisi Gran Coupe’nin Türkiye satış fiyatı ve özellikleri
Finansevim faizsiz ev ve araba sistemi nasıl işliyor, finans evim ile faizsiz ev ve araba nasıl alınır?
E-Devlet Banka Sorgulama ile hangi bankada hesabınız var öğrenin!
Hakan Muhafız 3. Sezon Netflix ne zaman saat kaçta yayınlanacak?
Rusya ve Türkiye anlaşması sonrası askerimiz İdlib'den geri dönecek mi?
Love 101 dizisi yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Love 101 dizisi 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?
Odatv'ye ne oldu? Neden kapatıldı? Odatv neden erişim yok, nasıl girilir?
2020 Çiftçi ve üretici destek ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? 2020 Çiftçi ve üretici destek ödemeleri tarihleri
Öğretmen Dizisi Ateş kimdir? Gerçek adı nedir? Mert Demir hakkında bilgiler
Ozark yeni sezon ne zaman başlıyor? Netflix Ozark 3. Sezon fragmanı yayınlandı!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.