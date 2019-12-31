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Çeyiz parası alma şartları nelerdir? 2020 E-Devlet çeyiz parası sorgulama

Evlenecek olan gençlere devlet çeyiz parası desteğinde bulunuyor. Birçok genç, Çeyiz parası alma şartları nelerdir diye merak ediyor. İşte 2020 E-Devlet çeyiz parası sorgulama.

31 Aralık 2019 Salı 07:35
Çeyiz parası alma şartları nelerdir? 2020 E-Devlet çeyiz parası sorgulama

Çeyiz Parası Sorgulama İşlemi E- Devlet Üzerinden Nasıl Yapılır?

E-Devlet Kapısı üzerinden çeyiz parası sorgulamak için öncelikle e -Devlet’e giriş yapmanız gerekir. Sisteme T.C kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapmanız gerekir. Eğer bir e-Devlet şifresine sahip değilseniz size en yakın PTT şubesinden bir e-Devlet şifresi edinmeniz gerekmektedir. 

Sisteme giriş yaptıktan sonra ekranda göreceğiniz e-hizmetler menüsüne tıklamanız gerekir. E-hizmetler menüsünden SGK menülerine tıklayınız. Ekranda sorgulama sayfası açılacaktır. Bu sorgulama sayfası üzerinde tüm sorgulama çeşitleri görebilirsiniz.

Bu sorgulama seçenekleri arasında yer alan çeyiz parası sorgulama kısmına tıklayınız. Açılacak olan sayfadan çeyiz parasının miktarı, hak kazanıp kazanmadığınız ve hangi merciden alabileceğiniz gibi sorulara yanıt bulabilirsiniz.

Bu işlemi gerçekleştirirken sistem sizden hiçbir bilgi istemez. Sistem, giriş yaparken kullandığınız T.C kimlik numarası üzerinden sizin tüm bilgilerinize ulaşabilmektedir. Bu yüzden çeyiz parası sorgulama işleminde de sizin bir ek bilgide bulunmanıza gerek yoktur.

Çeyiz Parası Nerelerden Sorgulanır?

-E-devlet sistemi üzerinden

-Alo 170’i arayarak

-SGK il ve ilçe müdürlüklerine başvurarak

Telefonla Çeyiz Parası Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Alo 170’i arayarak çeyiz parası sorgulatmak isteyen kişilerin karşı tarafın sorduğu soruları doğru bir şekilde cevaplandırması gerekmektedir. E-Devlet Kapısının aksine burada yönlendirildiğiniz görevli size T.C kimlik numarasının dışında sorular yöneltecektir. Bunun amacı, size daha doğru ve net bir bilgi vermektir. 

Çeyiz Parası Alma Şartları Nelerdir?

-Çeyiz parası alınabilmesi için kişinin yetim olması gerekir.

-Başvurunun, yetim kız tarafından evlenme öncesinde yapılmış olması gerekir.

-Çeyiz parası başvurusunun evlenme sonrası en fazla 5 yıl içinde yapılması gerekmektedir.

-Evlendikten sonra 5 yılın doldurulması halinde kesinlikle itiraz ya da tekrar başvuru hakkı yoktur.

-Ödeneğe başvuru sırasında yetim aylığı alınıyor olması gerekir. Herhangi bir nedenle yetim aylığının kesilmiş olması durumunda çeyiz parasından yararlanılması mümkün değildir.

-Sadece kız çocukları, çeyiz desteğinden yararlanır.

-SSK ve Bağ-Kur haricindeki sigorta türlerinde bu ödenekten yararlanılması mümkün değildir.

Çeyiz Parası Almada Yaş Sınırı Var Mıdır?

Bu destekte yaş sınırı bulunmamaktadır. Bu destek sadece yetim kız çocuklarına sağlanmaktadır. Kızın ilk evliliğini yapıyor olması gerekir. Kişi eğer ikinci evliliğini yapıyorsa bu destekten yararlanması söz konusu değildir. Kişi bu destekten sadece bir kere ve toplu olarak faydalanabilir. Boşanması halinde ise yetim aylığı almaya devam edebilir.

Çeyiz Parası Almak İçin Nerelere Başvurulur?

Çeyiz parası başvuruları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerine yapılabilmektedir. Aynı zamanda merkez müdürlükleri de çeyiz parası alımı için yapılan başvuruları kabul etmektedir. Bu destekten yaralanmak isteyen kişilerin intenet üzerinden başvuru yapmaları imkansızdır. Başvuru sahiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumu binalarına, T.C kimlik kartları ile başvuru yapması gerekir.

Çeyiz Parası Başvurusunda Hangi Belgeler İstenir?

İstenilen evraklar şu şekildedir;

-Evlenme ödeneği talep dilekçesi: SGK’ya ait merkezlerden bu dilekçenin taslağını alıp dilekçenizi bu taslağa göre yazabilirsiniz.)

-Evliliğinizin gerçekleştiğine dair resmi belge. 

-Başvuru sahibinin T.C kimlik kartı.

Çeyiz Parası Nereden Alınır? Hangi Bankaya Yatırılır?

Ödenecek olan tutar Ziraat Bankası’na ait hesabınıza yatmaktadır. Eğer Ziraat Bankası’nda bir hesabınız bulunmuyorsa çeyiz parasını bankanın veznesinden çekebilirsiniz. Parayı başvuru sahibinden başka kimse çekememektedir. Eğer Ziraat Bankası’nda hesabınız varsa para otomatik olarak hesabınıza yatacaktır. 

Çeyiz Parası Ödemesi Hak Sahibi Dışındaki Kimseye Yapılır Mı?

Bu ödeneği hak sahibinden başka hiç kimse alamaz. Hak sahibinin T.C kimlik kartı ile Ziraat Bankasına gitmesi gerekmektedir. Bu durum dışında hiçbir şartta çeyiz parası teslim edilemez. Hak sahibinin birinci dereceden yakınının dahi ödeneği teslim alması mümkün değildir. 

Çeyiz Parası Miktarı Ne Kadardır?

Bu miktar herkes için aynı değildir. Kişinin aldığı yetim maaşı ne kadar fazla ise alacağı çeyiz parası da o kadar fazladır. Çeyiz parası verilirken 24 ay baz alınır. Aylık olarak verilen yetim maaşı ile 24’ün çarpılması sonucunda kişinin alacağı yetim maaşı ortaya çıkar. Ortaya çıkan tutar başvuruda bulunması durumunda 5 yıl içerisinde teslim edilir. Aylık olarak 500 TL yetim maaşı olan bir kızın çeyiz parası 12.000 TL olarak hesaplanır. Kişinin bu ödeneği tek seferde alması gerekmektedir. Vezneden alınan durumlarda dahi ödenek tek seferde teslim edilir. Kişinin verilen ödeneği başka bir hesaba aktarma ya da başka birine gönderme şansı yoktur.

Çeyiz Parası Alındıktan Sonra Yetim Aylığı Alınır Mı?

Yapılan evlilik 2 yıl içerisinde boşanma ile sonlanırsa kişi yetim aylığından yararlanabilir. Ancak ikinci bir evlilik yapması durumunda çeyiz parası desteğinden yararlanması mümkün değildir. 2 yılı bitirmiş olan evlilerin ise yetim aylığı alma hakları bulunmamaktadır.

Çeyiz Parası Geri Ödenir Mi?

Çeyiz parası kişilere geri ödemesi olmadan verilen bir paradır. Evliliğin boşanmayla sonuçlanması durumunda dahi çeyiz parası geri ödenmez. Evliliğin ilk 5 yılında başvurulması mümkün olan çeyiz parası desteği bu 5 yıl içerisinde boşanma gerçekleşmesi durumunda verilmez. Kişi başvurudan önce boşandıysa da bu destekten yararlanamaz.

Son Güncelleme: 31.12.2019 07:35
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