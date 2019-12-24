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CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na saldıranlar hakkında istenen cezalar belli oldu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na saldıran saldırganlar hakkında soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede ise saldırganlar ile ilgili istenen cezalar belli oldu.

24 Aralık 2019 Salı 23:39
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na saldıranlar hakkında istenen cezalar belli oldu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Çubuk'ta katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğramasının ardından başlatılan soruşturma tamamlandı. Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı Halil Demir 64 sayfalık bir iddianame hazırlayarak mahkemeye sundu.

Hazırlanan iddianameye göre ise Kılıçdaroğlu'na saldıran 36 şüpheli arasında yer alan Osman Sarıgün hakkında 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama ve hakaret' suçlarından 3 yıl 10 aya kadar hapis cezası istenirken diğer 35 şüpheli hakkında ise 1 ay 15 gün ile 28 yıl 10 ay arasında değişen yıllarda hapis cezası isteminde bulunuldu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'önceden herhangi bir resmi bilgi vermediği ve son anda cenaze merasimine katıldığı' savunulan iddianamede, tören öncesinde olay çıkabileceğine dair herhangi bir ihbarın ya da istihbari bilginin bulunmadığı, şehit cenazesine yaklaşık 12 bin kişinin katıldığı ve Kılıçdaroğlu'nun saat 13.17'de beraberindeki kişilerle tören alanına girişi ile birlikte vatandaşlar tarafından yuhalanmaya başlandığı belirtilen iddianamede, törene katılmasının protesto edildiği, etrafındakilerle birlikte kalabalığın arasında kaldığı, çıkan arbedede sırasında ise şüpheli Sarıgün'ün, Kılıçdaroğlu'nun yüzüne yumruk attığı belirtildi.

İddianamede ayrıca sanıkların 'Suç işlemeye alenen tahrik kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, siyasi partilerin varisi olduğu veya kullanımında olduğu eşyaya zarar verme, kişinin yerine getirdiği kam görevi nedeniyle birden fazla kişi tarafından hürriyetinden yoksun bırakılma' suçlamasıyla cezalandırılmaları istendi.

Son Güncelleme: 24.12.2019 23:39
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