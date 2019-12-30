CİMER başvuru sonucu nasıl, nereden öğrenilir? CİMER şikayet sonucu sorgulaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) vatandaşların devlet veya özel kurumlarda yaşadıkları sıkıntılar sonrasında iletişime geçerek şikayette veya bilgilendirmede bulundukları bir sistemdir. 2006 yılında ilk defa kullanılmaya başlayan CİMER sisteminde amaç vatandaşlara daha hızlı ulaşabilmektedir.

CİMER başvurusu ne zaman sonuçlanır?

Yapılan başvurulara kesin olarak 30 iş günü içerisinde yanıt verilmektedir. CİMER’e gönderilen ihbar, şikayet, öneri gibi başvurular direk kurumlara gönderilerek kurum ile iletişime geçmenizi sağlamaktadır.

CİMER başvurularının sonuçlarını öğrenmek için iki yol izlenebilir. Bunlardan ilki CİMER’in numarası olan Alo 150 üzerinden bilgi almaktır. İkinci yol ise https://www.turkiye.gov.tr/cimer-basvuru-sorgulama adresine giriş yaparak başvuru sonucunuzu inceleyebilirsiniz. Ayrıca cimer.gov.tr adresinden de başvurunuzu sorgulayabilirsiniz.

2006 yılından beri kullanılan CİMER sistemi her geçen yıl kullanan sayısında ki artış ile dikkat çekmektedir. 2019 yılı ve daha önceki yıllarda ortalama 3 milyonu aşkın bir başvuru olmaktadır. Başvuru yapan vatandaşların %50 civarı şikayet, %30 civarı istek ve %8’lik kesim ise bilgi edinme amacı ile CİMER sistemini kullanmaktadır.