İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
114754
ALTIN
291.037
DOLAR
5.9373
STERLİN
7.8118
EURO
6.6508

CİMER başvuru sonucu nasıl, nereden öğrenilir? CİMER şikayet sonucu sorgulaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) her geçen gün başvurusu sayısı ile en dikkat çeken sistemlerden bir tanesidir. CİMER kullanan pek çok vatandaş ise başvuru sonucunun nasıl ve nereden öğrenileceği ile ilgili araştırma yapmaktadır. İşte CİMER şikayet sonucu sorgulama işlemi.

30 Aralık 2019 Pazartesi 09:45
CİMER başvuru sonucu nasıl, nereden öğrenilir? CİMER şikayet sonucu sorgulaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) vatandaşların devlet veya özel kurumlarda yaşadıkları sıkıntılar sonrasında iletişime geçerek şikayette veya bilgilendirmede bulundukları bir sistemdir. 2006 yılında ilk defa kullanılmaya başlayan CİMER sisteminde amaç vatandaşlara daha hızlı ulaşabilmektedir.

Yapılan başvurulara kesin olarak 30 iş günü içerisinde yanıt verilmektedir. CİMER’e gönderilen ihbar, şikayet, öneri gibi başvurular direk kurumlara gönderilerek kurum ile iletişime geçmenizi sağlamaktadır.

CİMER başvurusu ne zaman sonuçlanır?

CİMER başvurularının sonuçlarını öğrenmek için iki yol izlenebilir. Bunlardan ilki CİMER’in numarası olan Alo 150 üzerinden bilgi almaktır. İkinci yol ise https://www.turkiye.gov.tr/cimer-basvuru-sorgulama adresine giriş yaparak başvuru sonucunuzu inceleyebilirsiniz. Ayrıca cimer.gov.tr adresinden de başvurunuzu sorgulayabilirsiniz.

2006 yılından beri kullanılan CİMER sistemi her geçen yıl kullanan sayısında ki artış ile dikkat çekmektedir. 2019 yılı ve daha önceki yıllarda ortalama 3 milyonu aşkın bir başvuru olmaktadır. Başvuru yapan vatandaşların %50 civarı şikayet, %30 civarı istek ve %8’lik kesim ise bilgi edinme amacı ile CİMER sistemini kullanmaktadır.

Son Güncelleme: 30.12.2019 09:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rabia Naz'ın otopsi sonucuna göre ölüm nedeni belli oldu
Rabia Naz'ın otopsi sonucuna göre ölüm nedeni belli oldu
Hava durumu nedeni ile bazı feribot seferleri iptal edildi! Hangi hatlarda ki seferler iptal edildi?
Hava durumu nedeni ile bazı feribot seferleri iptal edildi! Hangi hatlarda ki seferler iptal edildi?
Yılbaşı hangi güne denk geliyor? Yılbaşı tatili kaç gün olacak?
Yılbaşı hangi güne denk geliyor? Yılbaşı tatili kaç gün olacak?
Devrim arabası ilk ne zaman yapıldı? Devrim arabasının özellikleri neler?
Devrim arabası ilk ne zaman yapıldı? Devrim arabasının özellikleri neler?
Elazığ’da birbiri ardında yaşanan depremler vatandaşları korkuttu!
Elazığ’da birbiri ardında yaşanan depremler vatandaşları korkuttu!
Yerli otomobilin tanıtımını yapan Mehmet Gürcan Karakaş kimdir? TOGG Ceo'su Gürcan Karakaş hakkında bilgiler!
Yerli otomobilin tanıtımını yapan Mehmet Gürcan Karakaş kimdir? TOGG Ceo'su Gürcan Karakaş hakkında bilgiler!

Popüler Haberler

Emekli olunca ne kadar emekli maaşı alırım? Emeklilik maaşı hesaplama işlemleri
Star TV yılbaşı programı sunucusu Simge Fıstıkoğlu kimdir? Simge Fıstıkoğlu hakkında bilgiler
BİM mağazaları kaçta açılır, kaçta kapanır? BİM çalışma saatleri
Anında onaylı kredi veren bankalar
Ustalık belgesi nereden, nasıl alınır?
Kefilsiz anında onaylı kredi veren bankalar
Gelir belgesiz sadece kimlikle kredi veren bankalar
Çukur Çağatay kimdir? Gerçek adı nedir? Nejat İşler rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Yeni sınıf geçme sistemi nasıl olacak? 2020 yılında uygulanması planlanan yeni sınıf geçme yönetmeliği
Zemheri dizisi kaç bölüm sürecek? Zemheri ne zaman final yapacak?
2020 SSK, BAĞ-KUR emekli maaşları ne kadar olacak?
Gmail şifresi nasıl sıfırlanır? En basit yöntem ile şifre sıfırlama
Şekerbank bankamatik atm para çekme limitleri
Sefirin Kızı Sancar kimdir? Gerçek adı nedir? Engin Akyürek rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Seferin Kızı yeni bölüm var mı yok mu? 30 Aralık neden yok, Seferin Kızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
2020 Bankadan kefilsiz kredi alma şartları nelerdir? Kefilsiz kredi veren bankalar güncel listesi
2020 yılında Tapu ve Kadastro işlemlerinden alınacak harçlar belli oldu! İşte 2020 Tapu ve Kadastro Harçları
Rüyada birine sarılmak ne demektir? Rüyada birine sarıldığını görmenin anlamı, tabiri nedir?
Çukur Nejat İşler kaç bölüm oynayacak? Dizideki rolü ne kadar sürecek?
2020'de tapu satışı için ne kadar ödeme yapılacak? Tapu bağışı için ne kadar ödeme yapılacak?
Sakatlık nedeniyle malulen erken emekli olma şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.