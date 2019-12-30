CİMER çağrı merkezi telefon numarası, adresi, fax numarası ve mail adresi nedir? CİMER başvuru yolları

Her vatandaş beğenmediği bir durumu, olayı şikayet edebilmektedir. Özellikle hukuk devletinde şeffat bir devlet yapısı yaratmak için halkın, devlet yetkililerine ulaşması gerekmektedir. 2006 yılında hayata geçen Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ile herhangi bir kamu kurumuna gitmeye gerek kalmadan, talep, istek, öneri ve şikayetler yetkililere iletilebiliyor. CİMER açıldığı günden itibaren milyonlarca başvuru yapılmaktadır.

CİMER şikayet başvurusu nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi üzerinden tüm şikayet ve öneri talepleri kolaylıkla dile getirebiliyor. Beğenilmeyen, yolunda gitmeyen her durum için yetkilileri bilgilendirebilirsiniz. CİMER bireysel başvuru 3 farklı yol ile gerçekleşebilmektedir. En çok tercih edileni cimer.gov.tr resmi intenet sitesi üzerinden başvuru yöntemidir. Sisteme e-Devlet şifresi ile de giriş yapabilirsiniz. Bunun için “E-Devlet ile başvuru yapmak için tıklayınız” ifadesine basmanız ve ardından istenilen bilgileri eksiksiz girmeniz gerekmektedir. İstenilen bilgiler: TC kimlik numarası, ad soyad, annenizin kızlık soyadı ve cep telefon numaranız. Telefonunuza gelen onay kodunu girmeniz dahilinde sisteme giriş yapıp başvuru işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

CİMER’e yazı göndermek için bir diğer yöntem E-Devlet Kapısı’dır. E- Devlet sistemine giriş yaparak CİMER’ istediğiniz öneri, talep, şikayet mektubunu gönderebilirsiniz.

CİMER’e istek ve şikayetleri bildirmenin diğer yolu da iletişim bilgileri üzerinden ulaşmaktır. CİMER iletişim bilgileri:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi Telefon Numarası: Alo 150

Faks: 0 (312) 525 58 31

CİMER Adresi: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 06560 Beştepe-Ankara

E-Posta: cumhurbaskanligi@tccb.gov.tr

CİMER isimsiz şikayet nasıl gerçekleşir?

Genellikle ihbar tarzı bilgilerde kişiler isimlerini kullanmayı tercih etmemektedir. CİMER’e isimsiz şekilde şikayet işlemi için CİMER sistemine girdikten sonra başvuru tipinizi belirleyerek “kimlik bilgilerim gizlensin” sekmesine basıp işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

CİMER’e şikayet ve öneri yaparken dikkat edilmesi gereken şeyler nelerdir?

CİMER üzerinden gerçekleştireceğiniz taleplerin daha kısa sürede çözüme ulaşmasını istiyorsanız bazı kriterlere dikkat etmeniz gerekmektedir.

Öncelikle başvuru yaparken kullanmış olduğunuz dil anlaşılır ve sade olmalıdır. Anlatmak istediğiniz şey, kolaylıkla anlaşılmalıdır.

Kurmuş olduğunuz cümlelerde anlatım bozukluğu yapmamaya dikkat etmelisiniz.

Şikayetlerinizi kanıtlarla beraber sunduğunuz takdirde şikayetlerinizin çözümü daha olabilir.

Yazım ve harf hatası yapmamaya özen göstermelisiniz.

CİMER başvurusu ne zaman sonuçlanır?

CİMER başvurusu yaptıktan sonra geri dönüş için belirli bir süre beklemelisiniz. Sonuçların en geç 30 gün içerisinde tarafınıza iletilmesi gerekmektedir.

CİMER başvuru saatleri

CİMER’e haftanın bütün günleri 24 saat başvuru yapabilirsiniz. CİMER 365 gün 24 saat çalışmaktadır. Resmi tatillerde ve özel günlerde sürekli olarak açıktır.