CİMER şikayet formu nasıl doldurulmalı? Cimer şikayet başvurusu

CİMER şikayetleri, bir kurumun yaptığı hataların düzeltilmesi adına yazılmaktadır. CİMER şikayet formu, devlet kurumlarının hepsi için yazılabiliyor. CİMER şikayetlerinde belli bir, başvurusu süresi ve cevap süresi bulunmaktadır. Şikayet yapılan kurum hakkında, yetkililer tarafından değerlendirme yapılır ve şikayetçiye geri dönüş yapılır.

CİMER’e E-Devlet Üzerinden Şikayet Yazma Nasıl Yapılır?

E-devlet üzerinden CİMER’e şikayet iletmek için ilk olarak E-devlet şifresiyle sisteme girmek gerekir. E-devlet şifresi olmayan kişiler PTT şubelerinden şifrelerini alabilir.

Sisteme girildikten sonra e-hizmetler bölümünden şikayet ve bilgi edinme hizmetine tıklanmalıdır. Bu ekrandan şikayete konu olan kurum seçilmelidir. Seçim yapıldıktan sonra şikayet formu ekrana gelir.

Cumhurbaşkanlığı Resmi Sitesinden CİMER Şikayeti Nasıl Yapılır?

Cumhurbaşkanlığı’nın resmi intenet sitesinden CİMER şikayetleri yapılabiliyor. Bunun için Cumhurbaşkanlığı’nın resmi intenet sitesine giriş yapıldıktan sonra alt bölümde bulunan CİMER seçeneğine tıklanmalıdır. Bu seçeneğin ardından şikayet formu ekrana gelir.

Şikayet formunda kurum, şikayet konusu, olayın yaşandığı tarih gibi seçenekler yazılmalıdır. Form doldurulduktan sonra Gönder butonuna tıklanmalıdır.

CİMER Şikayet Formunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

CİMER dilekçesinin yazılışı, e-devlet üzerinden manuel olarak yapılmaktadır. Bundan dolayı şikayetlerin dilekçe şeklinde yazılması gerekmektedir. Dilekçeyi yazarken ilgili kurumun hangisi olduğu yazılmalıdır.

Dilekçe yazılırken ilk üç cümle içerisinde şikayete konu olan kurumun adı geçmelidir. Devamında ise şikayet detaylandırılmalıdır. Bunun yanı sıra şikayetin açık ve anlaşılır bir şekilde yazılması da gerekmektedir.

CİMER Şikayet Dilekçesinde Hangi Bölümler Bulunur?

ÇİMER şikayet dilekçesindeki bölümler, şikayetin anlaşılabilmesi için çok önemlidir. Şikayetin beyanı ilk olarak hitap kısmında yer alır. Genel olarak Cumhurbaşkanlığı’na hitap şekli uygulanmalıdır.

Daha sonra dilekçedeki sorunların ortadan kalkması için talep yazılmalıdır. Dilekçenin sonuna arz ederim kelimesi yazılarak dilekçe sonlandırılmalıdır. İntenet sitelerinden yapılacak başvurulardaki şikayet bölümleri aşağıdaki gibidir:

- Başvuran bilgileri

- Talep konusu

- Açıklamalar

- Sonuç ve talep

- Adres

- Telefon

CİMER Dilekçesi Nasıl Yazılır?

CİMER dilekçeleri bazı durumlarda değerlendirmeye alınmamaktadır. Eğer dilekçeler belli bir amaca hizmet etmiyorsa dikkate alınmamaktadır. CİMER dilekçesi şahsi konularda ise değerlendirmeye alınmamaktadır. Ayrıca kişi dilekçe limitini aşarsa, limit üzerindeki dilekçeler dikkate alınmaz.

Aynı konu ile ilgili 1 şikayet dilekçesi yazılabilir.

CİMER’e En Fazla Kaç Tane Dilekçe Yazılabilir?

CİMER dilekçesinin sayısı, 1 gün içerisinde en fazla 2 tanedir. Ayrıca bir kişinin dilekçe limiti de vardır ve bu limiti aşan kişilerin yeni dilekçeleri değerlendirmeye alınmamaktadır.

CİMER Dilekçesine Ne Zaman Cevap Verilir?

CİMER şikayetlerinin cevap süresi 30 gündür. Şikayetin yapılma tarihinden itibaren 30 iş günü içerisinde kişiye cevap verilir. Cevaplar yetkililerin şikayete konu olan kurumla bağlantıya geçmesinin ardından verilir. Cevaplar E-devlet üzerinden verilmektedir.

CİMER şikayetleri yazılırken kişilerin iletişim bilgilerini yazması önemlidir. Yetkililer iletişime geçerken kişilerin bilgilerini kullanmaktadır.

Haksız Şikayet Halinde Yaptırım Yapılır Mı?

Eğer dilekçe yanlış ise, bu durumun izahı dikelce sahibine gönderilmektedir. Eğer cevap sonrasında aynı dilekçe devam ediyorsa cevap üç dilekçeye kadar devam eder. Eğer haksız olan kişi ise, kurumun şikayet sahibi hakkında dava açma hakkı vardır.

Davada dilekçenin haksız yere gönderilmesine bağlı olarak şikayet edilen kurum yetkilileri, çalışanların psikolojisinin bozulduğunu öne sürerek dava açma hakkında sahiptir.

CİMER Hangi Kuruma Bağlıdır?

CİMER, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak hizmet vermektedir. Şikayetlere verilen cevaplar bundan dolayı oldukça güvenlidir. Verilecek yanıtlar kesin ve tatmin edici olacak şekilde hazırlanmaktadır.

CİMER Şikayetleri İntenet Haricinde Nerelerden Yapılabilir?

CİMER’e intenet haricinde şikayet yazmak için CİMER yetkilileri ya da belediyeler tercih edilebilir. Bunun yanı sıra şikayette adı geçen kurumun insan kaynakları veya vatandaşlık hizmetleri bölümü de tercih edilebilir.