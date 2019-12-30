CİMER şikayet ve başvuru iptali işlemleri

CİMER, uzun ismi ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi olarak karşımıza çıkmaktadır. 2006 senesinde oluşturulmuş olan bu merkez vatandaşların problemlerinin çözülmesi adına açılmıştır.

Vatandaşların birçok problemini ve şikayetini anlatabileceği ve çözüm getirilmesini bekleyebileceği en önemli kuruluş olan CİMER kamu kurum ve kuruşlarını alakadar eden her türlü şikayet, dilek, öneri, istek ve bilgilendirme başvurularını kabul etmektedir.

CİMER’e Gönderilen Şikayetler İptal Edilebilir mi?

Her sene 3.000.000’dan fazla başvuru ve şikayetin geldiği CİMER, vatandaşlar tarafından yapılan bu geri bildirimlerin çözülmesi için yoğun çaba sarfetmektedir. Yapılan çözüm odaklı çalışmalar ise yine CİMER kapsamında duyurulmaktadır. Daha önceden yaptığı şikayet ve başvurusunun çözüme ulaştığını gören vatandaşlar, CİMER kapsamında gönderdiği bu şikayet ve başvuruların nasıl iptal edilebileceğini merak etmektedirler.

CİMER kapsamına yapılan şikayetlerin iptal edilmesi mümkündür. Eğer sizin yaptığın şikayet de çözülmüş ise siz de yaptığınız şikayeti geri çekebilir ve iptal edebilirsiniz.

CİMER’e Yapılan Şikayetler Nasıl İptal Edilir?

CİMER kapsamına yapılan başvuruların iptal edilmesi için iki farklı yöntem kullanılmaktadır. Bunlardan ilki ALO 150 CİMER hattının aranılmasıdır. Bu numaranın aranılması ve ilgili şikayetin iptal edilmesi istendiğinde işlem gerçekleştirilmektedir.

Diğer yöntem ise yeni bir başvuru oluşturulması üzerine kuruludur. Bu yöntemde CİMER’e yapılan şikayet başvurusunun iptal edilmesi için yeni bir başvuru yapılmaktadır. Bu başvurunun tarih ve sayı bilgileri yeni yapılan başvuruda belirtilmelidir.