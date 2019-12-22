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ÇKS belgesi nedir? ÇKS online sorgulama nasıl yapılır? ÇKS sorgulama işlemleri

ÇKS, çiftçilik ile uğraşan herkesin işlerini kolaylaştıran, çiftçilere fırsat ve imkan sağlayan bir belgedir. Devlet tarafından ÇKS belgesi zorunlu hale getirildiği andan itibaren, birçok çiftçi ÇKS belgesi nedir? ÇKS online sorgulama nasıl yapılır? tarzı sorular sormaya başladı. İşte ÇKS sorgulama işlemleri ve diğer tüm detayları.

22 Aralık 2019 Pazar 16:32
ÇKS belgesi nedir? ÇKS online sorgulama nasıl yapılır? ÇKS sorgulama işlemleri

Ülkemizde tarım uygulamalarının fazlasıyla uygulandığı için hemen hemen her şehrinde bu iş ile geçimini sağlayan, ek iş veya hobi olarak tarımla ilgilenen fazlasıyla çiftçi bulunmaktadır. Ülkemizin bir tarım politikası oluşturmuş olması ve hedeflediği bazı amaçlarının olması peşinde bazı gerekliliklerini getirmiştir. Bu politika ile çiftçilerin sahip olduğu bilgilerinin bir merkezde toplanması ve çiftçiler için her yapılacak türlü işlemlerin de basitçe gerçekleştirilmesini hedefler. ÇKS adı verilen bu sistemle birlikte her ili tarafa ait veriler resmileştirilmiştir. Ülkemizde çiftçilik işiyle uğraşan her insanın, ÇKS’ye kaydının oluşabilmesi ve diledikleri zaman buna dair sorgulama işlemlerini yapabilmeleri olasıdır.

ÇKS NEDİR?

Genellikle kısaltma olarak yazıldığı için bir merak konusu olan “ÇKS Nedir” sorusunun cevabı, ÇKS, çiftçi kayıt sistemine verilen isimdir, kısaltma olarak kullanılan halidir. Çiftçi Kayıt Sistemi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan çiftçilerin tarım bilgilerinin toplanıldığı bir veri tabanıdır. Bu sistemin ortaya çıkmasıyla birlikte, tarımsal desteklerin takip edilmesi, izlenmesi, denetlemelerin ve raporların yapılabilmesi ve bilgilerin sorunsuz bir şekilde sorgulanması sağlanmıştır. Çiftçi Kayıt Sistemine dair tüm detaylar 29012 Sayılı ÇKS Yönetmeliği ile açıkça belirtilmiş olup ilk olarak 16.04.2005 tarihinde yayınlanmıştır. Yayınlanan bu yönetmeliğe göre çiftçiler kayıt sistemine üye olmak zorunlu hale getirilmiştir. Çoğu konuda çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıran bu sistem, çiftçiler için önemlidir.

ÇKS NEDEN GEREKLİDİR?

Hayvancılık işini yapanların ve ya kırsal herhangi bir alanda bir tarım faaliyeti ile uğraşanların, önemli ve gerekli imkanlardan yararlanabilmeleri için ÇKS’ye kayıtlı olması gerekliliği uygulanmaktadır.

ÇKS ile gelen imkanlar şu şekildedir:

  • Devletin “Genç Çiftçi” projesi kapsamında vermiş olduğu hibelerden faydalanabilmek
  • BAĞ-KUR ile emekli olabilmek
  • Tarım Kredi Kooperatifleri ile Ziraat Bankası’nın sunmakta olduğu düşük faizli ya da faizsiz krediler ile canlı hayvan alımı gibi diğer tüm desteklerden faydalanabilmek
  • Özel bankaların da vermekte olduğu tarımsal kredileri kullanabilmek
  • Yine birçok bankanın çiftçilere özel olarak sunmuş olduğu kredi kartlarını edinebilmek
  • Üretilen tarımsal ürünlerin nakliye işlemini gerçekleştirebilmek için gerekli olan müstahsil yol belgesini temin edebilmek

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ’NE NASIL KAYIT OLUNUR?

ÇKS’ye kayıt yaptırmak isteyen kişiler bulundukları bölgelerde bulunan Tarım il Müdürlüğüne başvurmaları gerekir. Eğer tarım faaliyetleri ile uğraşan birkaç yer var ise; arazisi kendisine ait olan vatandaşların yapacakları başvurular, araziyi kiralayanın başvurusu ve arazinin 1.derece yakınlarına ait olan kişilerin başvurusu ile olmak üzere 3 çeşitte başvuru yapılabilir.

Başvurularda bulunmadan önce vatandaşların bilmesi ve edinmesi gereken bazı belgeler mevcuttur. Başvuruların da ilgili yıl için bir önceki yılda 31 aralık tarihine kadar yapılması gereklidir. Aksi halde o yıl için sisteme kayı işleminiz yapılamaz.

Çks kaydı için gerekli olan belgeler şunlardır:

  • T.C. Kimlik numarasının yazdığı kimlik belgesi
  • Tüzel kişiler tarafından başvuru yapılıyorsa; imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi ve yetki belgesinin aslı ile fotokopisi
  • ÇKS başvuru dilekçesi (Müdürlüklerden edinilebilir)
  • Başvuruda bulunan kişinin tarım alanları ile ilgili bilgilerin olduğu formlar (ÇKS yönetmeliği ekinde bulunur)
  • Başvuruda bulunan kişinin çiftçi olduğunu gösteren çiftçi belgesi (Ziraat odasından edinilebilir)
  • Tarım arazisi başvuran kişiye ait ise; ilgili Tapu Müdürlüğü’nden alınmış olan ve arazinin o kişiye ait olduğunu gösteren, onaylı bilgisayar çıktısı
  • Tarım arazisi birden fazla kişiye ait ise; tarım arazilerini hissedarlardan biri kullanıyor ise muvafakatname-1, işlenmekte olan tarım arazileri eş ya da çocuk gibi birinci derece akrabalara ait ise muvafakatname-2 teslim edilmelidir. Vesayet altında bulunan kişiler için de mahkeme kararının onaylı sureti verilmelidir. Muvafakatname veren kişilerin Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış olan, tarihli vukuatlı nüfus kayıt öneğini de başvuru sırasında yanlarında bulundurmaları gerekir.
  • Tarım arazisi kiralanmış ise; kira belgesi ve kiraya veren kişinin tarihli vukuatlı nüfus kayıt öneği gereklidir. Toplam kiralama alanı eğer 100 dekar ya da üzerinde ise kiralama belgesi mutlaka noter onaylı olmalıdır. 100 dekarın altındaysa muhtar ve azalar onaylayabilir.
  • Tarım arazisi eğer kadastro geçmemiş yerlerde ise; İlçe Tespit Komisyonu tarafından hazırlanan ve komisyon ile çiftçi tarafından müştereken imzalanmış olan keşif raporu

Bunun dışında doldurulması gerekilen belgeler ÇKS’nin yönetmenlik ekinde mevcuttur. ÇKS tarla kira sözleşmesinin öneği de yönetmenliğe ait EK-4’te bulunur.

Kayıt işlemlerini gerçekleştitmek isteyenlerin yapabileceği başka seçenekler de bulunuyor. E-devlet sisteminden başvurulabilir. Bunu için:

  • E-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra “Kimliğimi Şimdi Doğrula” seçeneğine tıklayın.
  • E-devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı ya da intenet bankacılığı seçeneklerinden birini kullanarak sisteme giriş yapın.
  • Çiftçi Kayıt Sistemi Başvurusu uygulaması ile karşılaşacaksınız. “Uygulamaya Git” diyerek devam edin.
  • Görüntülediğiniz ekranda başvuru sistemine aktarılacak olan özel bilgileriniz yazmaktadır. Bu bilgiyi edinip kabul ettikten sonra “Onayla” diyerek devam edin.
  • Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tarım bilgi sistemine yönlendirileceksiniz. Arama motoru bölümüne “çiftçi” yazdığınızda çıkan seçenekler arasında “Çiftçi Kayıt Sistemi Başvurusu” vardır. O seçeneğe tıklayın.
  • Kayıtlı olan bilgileriniz sistemden çekilecek ve karşınıza çıkacaktır. Başvuru yapılan müdürlük bölümünden tarım arazinizin bulunduğu yeri seçmeniz gerekecektir.
  • Çiftçi belgesi, kira sözleşmesi, ÇKS başvuru formu ve arazi bilgileri, muvafakat belgesi, döner sermaye makbuzunu sisteme yükledikten sonra “Gönder” seçeneğine tıkladığınızda başvurunuz Tarım ve Orman Bakanlığı’na iletilecektir.
  • Yüklemeniz gereken belgelere dair detaylar, bilgisayar faresini belge isimlerinin yanlarında bulunan “*” işaretinin üzerine getirdiğinizde görüntülenecektir.
  • Kayıt aşamasında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Döner Sermaye Hesabı’na ödeme yapılması gerekmektedir.

ÇKS SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Çks için başvurunuzu tamamladıktan sonra, başvurunuzu yaptığınız il/ilçe müdürlüklerinden başvuru sonucu takip edilebilir. Ancak, bu konu online olarak aynı şekilde e-devlet üzerinden yapılabilir.

  • E-devlete girdikten sonra, E-devlet şifresi, mobil imza gibi seçeneklerden birini kullanarak kimliğinizi doğrulayın.
  • Kaydınız ve çiftçi olarak sistemde bulunan tüm bilgileriniz karşınıza çıkan ekranda görüntülenecektir. Sol bölümde görünen “Ürün/Arazi Kullanım Bilgisi” sekmesinden de diğer bilgilere ulaşabilirsiniz.

ÇKS BELGESİ NASIL ALINIR?

Devlet tarafından çiftçilere bazı destekler sunulmaktadır. Bu destekler dönem dönem değişebilir. Bu desteklerden faydalanabilmek için ÇKS’ye kayıtlı olmanız ve mevcut kaydınızı ispat etmek gereklidir. ÇKS belgesi il/ilçe müdürlüklerine müracaat ettiğiniz taktirde gerçekleşir. Ayrıca E-devlet sisteminden de çıktı alınabilir. Haberimizde bahsettiğimiz üzere, sisteme giridiği zaman ÇKS belgesi çıktısı basit bir şekilde alınabilir. ÇKS belgesini almadan önce sistemdeki bilgilerinizin güncel olması da önemli bir husustur. Şayet bilginizi değiştirme gibi bir durumunuz varsa sistem üzerinden bilgilerinizi güncellemeniz gerekmektedir.

ÇKS İLE KREDİ VEREN BANKALAR

ÇKS’ye kayıtlı olmanın diğer bir faydası da bankaların çiftçilere verdiği kredilerden faydalanabilmektir. ÇKS belgesi ile sunular imkanların sağlayan bankalar şunlardır:

  • Ziraat Bankası
  • Halkbank
  • Yapıkredi
  • QNB Finansbank
  • Vakıfbank
  • Şekerbank
  • Denizbank
  • TEB
  • İş Bankası
  • Garanti Bankası

Fakat belirtilen bankalardan çiftçilere özel olarak verilen krediyi alabilmek için sadece ÇKS belgesi bulundurmak yeterli değildir. Diğer kredi çeşitlerinde olduğu gibi kredi notu, gelir mktarı, geri ödeme koşulları gibi faktörler kredi alınabilmesi için etki eden faktörlerdendir. Her bankanın sağlamış olduğu kredi tutarı, faizleri farklılık gösterebilir ve bu fırsatlar oldukça geniştir. Genç Çiftçi Kredisi, Arazi Alım Kredisi, Lisanslı Depoculuk Yatırımları gibi çiftçilerin alabileceği çeşitli kredi türleri mevcuttur.. Bu krediler belirlenen devletin fonunda ki miktar ödenir ve faizsiz olarak çiftçilere sunulur. Kişiye en uygun kredi çeşidinin ne olduğu hakkında Ziraat Bankasında bulunan uzman görevliler tarafından belirlenir ve çiftçi de bu bilgi doğrultusunda hareket eder. Diğer bankalardan bu şekilde bir işlem söz konusu değildir.

Son Güncelleme: 22.12.2019 16:32
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