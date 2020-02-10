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Çocuk parası nereye yatar, nasıl alınır?

Devlet tarafından anne ve babalara çocuk parası yardımı yapılmaktadır. Çeşitli kurumlar tarafından verilen bu yardımdan faydalanmak isteyen kişiler, çocuk parası nereye yatar, nasıl alınır sorularının yanıtını arıyor. İşte çocuk parası ile ilgili tüm detaylar.

10 Şubat 2020 Pazartesi 17:14
Çocuk parası nereye yatar, nasıl alınır?

Anne ve babalara çocuk sahibi olduktan sonra çeşitli kurumlardan çocuk için yardım yapılmaktadır. Ebeveynler çocuk parası, emzirme yardımı ya da süt parası adı altında yardım alabilmektedir.

Çocuk parası veren kurumlar

  • SGK emzirme yardımı

Sosyal Güvenlik Kurumu, sigortalı ya da bağkurlu olarak çalışan anne veya babalara emzirme yardımı vermektedir. Memurlara bu yardım yapılmamaktadır. Emzirme yardımı alabilmek için, başvuru yapılmasına gerek yoktur. Hastane tarafından emzirme raporu kaydının yapılmış olması yeterli olmaktadır. Emzirme yardımı alabilmek için, anne ya da baba adına doğum tarihinden önceki son 1 yıl içerisinde en az 120 gün sigorta ya da bağkur olması gerekmektedir.

  • SGK doğum rapor parası

Doğum rapor parası, sigortalı ya da Bağkur’lu olan annelere verilmektedir. Doğum öncesindeki 8 hafta ve doğum sonrasındaki 8 haftalık süre için ödeme yapılmaktadır. Rapor bittikten sonra ödeme işlemleri için bağlı olunan Sosyal Güvenlik Merkezi’ne başvuru yapılmalıdır. SGK doğum rapor parası ödemelerini, PTT’ye tanımlı banka hesabına göndermektedir.

  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğum yardımı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yalnızca bir defaya mahsus olmak üzere, annelere doğum yardımı yapmaktadır. Bu yardım için Sosyal Hizmet Merkezlerine, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına, yurtdışında ikamet edenler konsolosluklara ve devlet memurları ise kendi kurumlarına başvuru yapılmaktadır. Bu yardımdan yararlanmak isteyenler için annenin Türk vatandaşı olması dışında bir şart aranmaz.

  • Kaymakamlık çocuk parası

Kaymakamlık çocuk parası, yardıma muhtaç ailelerin çocuklarına ödenmektedir. Başvurular Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılmaktadır. Muhtaçlık kriteri ise hane halkı kişi başı gelirinin net asgari ücretin 1/3’ü altında olması gerekmektedir. Başvuru yapıldıktan sonra değerlendirilir ve yardıma muhtaç olduğu kanaatine varılır ise ödeme yapılmaktadır.

Çocuk yardımı nereden alınır?

Çeşitli kurumlardan yapılan tüm yardımlar, PTT aracılığı ile ödenmektedir. Yalnızca Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ödenecek yardımlar için daha önce hesap tanımlaması yapılmışsa, ödemeler tanımlanan banka hesabına gönderilecektir.

Yeşil kart çocuk parası sorgulama

Kaymakamlık tarafından ödenen çocuk parası, halk arasında yeşil kart çocuk parası olarak bilinmektedir. Bu yardım, sosyal yardım ödemeleri arasında yer aldığı için sorgulama işlemi e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Sorgulama, https://www.turkiye.gov.tr/aile-bakanligi-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama sayfasından yapılmaktadır.

Son Güncelleme: 10.02.2020 17:14
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