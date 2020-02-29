Çocuklar için engelli sağlık kurul rapor alımı nasıl yapılır?

Engelli bireylerin, engelliliklerini ispatlamaları için gerekli olan ilk evrak Engelli Sağlık Kurulu Raporudur. Engelliler alacakları bu rapor ile diğer belgeleri temin etme hakkına sahip olurlar. Engelli çocuklar için engelli sağlık raporu, Sağlık Bakanlığı’nın rapor vermeye yetkili olan tam teşekkülü devlet hastanelerinden alınmaktadır. Bu hastaneler belirli aralıklar ile değişmektedir.

Çocuklar için engelli sağlık kurul raporu nasıl alınır?

Engelli çocuğun annesi, babası ya da yasal vasisi olan kişi başvuru dilekçesi ile birlikte ÇÖZGER vermeye yetkili sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Sağlık kuruluşunda çocuğu takip etmekte olan hekim ya da ÇÖZGER yetkili hekimi süreci başlatmaktadır. ÇÖZGER vermeye yetkili olan sağlık kuruluşunda, çocuğu başvuru öncesinde incelemekte olan uzmanlardan görüşleri alınmaktadır. 20 Şubat 2019 tarihinden önceki uygulamada, çocuğun kurula gelmesi zorunlu değilken yeni uygulamaya göre gerekli durumda çocuğun kurula gelmesi istenmektedir.

Çocuklar için engelli sağlık kurulu raporunun geçerlilik süresi nasıl belirlenir?

Çocuklar için alınan engelli sağlık kurulu raporunun geçerlilik süresi ile ilgili olarak yönetmelik yayınlanmıştır. Bu yönetmelikte şu ifadelere yer verilmiştir:

- Rapor sürekli veya süreli olarak düzenlenir, raporda geçerlilik süresi mutlaka belirtilir.

- Çocuğun gereksinim durumunun ilaç tedavisi, cerrahi tedavi ve/veya rehabilitasyon uygulamaları ile zaman içinde azalma ihtimali olduğu ve hastalık bulgularının tam olarak görülemediği hâllerde süreli rapor düzenlenir.

- Çocuğun gereksinim durumunun sabit kalması veya artması söz konusu olan hastalıklar için sürekli rapor düzenlenir.

- Çocuğun özel gereksiniminin değişmesi hâlinde bakım veren kişinin talebi ve ilgili branş hekiminin kurula sevki uygun görmesi üzerine süre aranmaksızın çocuğun özel gereksinimi yeniden değerlendirilir ve yeni rapor düzenlenir.