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Çocuklarda tuvalet eğitimi ne zaman başlamalı? Çocuklarda tuvalet eğitimi için en uygun yaş

Çocuklarda yaşanan en büyük zorlu süreçlerden bir tanesi de çocuğun tuvalet eğitimidir. Yeni ebeveyn olanlar çocuklarda tuvalet eğitimi ne zaman başlamalı diye araştırma yapmaktadırlar. Araştıranlar iççin çocuklarda tuvalet eğitimi için en uygun yaş nedir sorusunun cevabını derledik.

18 Aralık 2019 Çarşamba 20:30
Çocuklarda tuvalet eğitimi ne zaman başlamalı? Çocuklarda tuvalet eğitimi için en uygun yaş

Çocuklarda tuvalet eğitimi çok önemlidir. Çünkü tuvalet eğitimi için erken başlamış veya geç kalmış olabilirsiniz. Bunun için en ideal yaş aralığında eğitim için başlanmalıdır. Yeni çocuk sahibi olan bireyler bu süreçlerde zorluk yaşamaktadır. Çocukluk dönemi yeni öğrenilen birbirinden zorlu süreçlerden geçer. Anne ve babalar bu süreçte çocuklarına farklı alışkanlıklar kazandırmak zorundadır. Bunlardan birisi de tuvalet eğitimidir.

Çocuklarda tuvalet eğitiminin ne zaman başlayacağı tamamen çocuğa bağlıdır. Çocuk kendi bedensel duyumlarını hissetmeye başladığı ve sorumluluk aldığı zamanlarda tuvalet eğitimine başlanmalıdır. İki yaş çocuklar için oldukça sıkıntılı bir dönemdir. Çocuklar iki yaşlarında bağımsızlığını ilan etmeye başlar bu dönemde tuvalet eğitimi konusunda da çocuklar yetişkinlerden çok daha farklı düşünmektedir.

çocuklarda tuvalet eğitimi ile ilgili görsel sonucu

Annelerin de çocuklar kadar bu sürece hazır olmaları gerekmektedir. Anneler, çevresinde ki çocukların gelişimlerini göz önüne alarak kendi çocukları içinde karar verebilmektedir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta her çocuğun gelişim sürecinin aynı ilerlemediğidir.

Çocuklarda tuvalet eğitimi için ideal yaş

Çocuklarda tuvalet eğitimi için en uygun yaş, çocuğun gelişimsel becerilerine bağlı olarak belirlenebilir. Çocukların çoğunluğu 1,5 – 3 yaş arası tuvalet eğitimi almaktadır. Çocukların 21 aydan önce idrarını kontrol edemezler. Bu nedenle tuvalet eğitimi biraz daha uzun sürede gerçekleştirilebilir.

Kız çocukları için tuvalet eğitimi 29. Aydan itibaren başlanabilirken, erkek çocukları için tuvalet eğitimi 31. Aydan itibaren başlayabilir. Genel olarak bakıldığı zaman ise çocukların yüzde 98’lik kısmı 3 yaşından sonra tuvalet eğitimine başlamaktadır. Fakat 4 yaş sonrası tuvalet eğitimi gecikmiş olarak kabul edilir.

çocuklarda tuvalet eğitimi ile ilgili görsel sonucu

Tuvalet eğitimi için en uygun zaman nasıl belirlenir?

Çocuklarda tuvalet eğitimi için en uygun zamanı belirlemek için bazı sorulara cevap vermek gerekmektedir. Çocuk tuvalet eğitimi için belirlenmiş 10 adet soru vardır. Bu soruların büyük bir kısmına evet cevabını veren anneler, çocuklarının tuvalet eğitimine hazır olduğunu anlayabilir. Çocuklarda tuvalet eğitimi için en uygun zaman şu sorularla belirlenir:

-Bebek bezi günde 1 ya da 2 saat boyunca kuru kalıyor mu? Çocuğun sabahları her zaman olmasa da bazen kuru uyanıyor mu?

-Dışkı zamanını kestirebiliyor musun? Dışkılamada düzenlilik -öneğin her sabah kalktıktan sonra ya da kahvaltıdan hemen sonra- var mı?

-Çocuğunun idrar ya da dışkıya karşı dikkat artışı nasıl? Öneğin kaka yapacakken bir köşeye gidip çömeliyor, sesini yükselterek haber vermeye çalışıyor ya da yüz ifadesini değiştiriyor mu? İdrar bacaklarının arasından aktığında fark ediyor, işaret ediyor ya da rahatsızlığını belirtiyor mu?

-Basit yönergeleri anlayıp uygulayabilir mi? İhtiyaçlarını ifade edebiliyor mu?

-Kuru-ıslak, kirli-temiz, aşağı-yukarı gibi kavramları biliyor mu?

-Kaka yapmak, çiş yapmak, tuvaleti gelmek, popo gibi tuvalet ile ilgili terimleri biliyor mu?

-Bebek bezinden rahatsız oluyor mu? İç çamaşırı giymek istiyor mu?

-Pantolonunu ve iç çamaşırını aşağı indirebiliyor mu, yukarı çekebiliyor mu? Eteğini kaldırabiliyor mu?

-Arkadaşlarının ya da ailedeki diğer kişilerin tuvalet alışkanlıkları konusunda meraklı mı? Onları tuvalete kadar izliyor, takip ediyor, ne yaptıklarını merak ediyor, taklit etmeye çalışıyor mu?

-Temiz ve kuru kalmaya ilgili mi? Düzenli, derli toplu olma konusunda meraklı mı? Altının ıslak kalmasını istemiyor, bezinin değiştirilmesini talep ediyor mu?

Eğer bu soruların çoğunluğuna cevabınız evet ise çocuğunuza tuvalet eğitimi vermeye başlayabilirsiniz.

Son Güncelleme: 18.12.2019 20:30
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