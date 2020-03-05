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Çöp kutusu kovasının kokmaması için pratik yöntemler

Çöp kovalarının mis gibi kokmasını kimse beklemiyor. Ama bazı durumlarda tüm evi etkisi altına alan kötü ve ağır bir koku yayılıyor. Çöp kutusunun ya da kovasının kokmaması bazı için pratik yöntemler bulunmaktadır. İşte bu yöntemler.

05 Mart 2020 Perşembe 19:56
Çöp kutusu kovasının kokmaması için pratik yöntemler

Hepimizin mutfağında, banyosunda ve hatta odasında illa ki çöp kovaları bulunmaktadır. Bu çöp kovaları kimi zaman içerisinde ki bir çöpten kimi zaman ise atmayı unuttuğumuz için koku yapmaktadır. Bu kokular bazı durumlarda eve yayılabilir. Ayrıca mikrop oluşumuna da zemin hazırlayan çöp kovaları böcekleri, sinekleri ve fareleri kendine çekerek haşerelerin evde yuvalanmasına sebebiyet verebilir. Öncelikle çöp kovalarımızın ve kullandığımız poşetlerin temizliğinden emin olmakta fayda vardır. Çöp kovasının içerisindeki çöpü attıktan sonra kovamızı temiz bir şekilde yıkamalı, çamaşır suyu gibi temizlik malzemeleri ile kovamızı iyice temizlemeliyiz. Bunların yanı sıra çöp kovalarının koku yapmaması için kullanabileceğimiz birçok yöntem bulunmaktadır. Çöp kovalarının kokmaması için uygulanabilecek bazı yöntemler şu şekildedir;

 

Karbonat

Mucizevi etkileriyle karbonat, tüm temizlik listelerinin başında olduğu gibi, bu listenin de bir numarası olmayı hak ediyor. Çöp kovanızın dibine biraz karbonat serperek kötü kokuları emmesini sağlayabilir hatta yeniden oluşmasını engelleyebilirsiniz. Hatta çöp kovanızı tamamen karbonatla ovarak içine işlemiş kokulardan da kurtulmanız mümkün. Sabahtan çöp kovasının içine döktüğünüz bir miktar karbonat, akşama kadar tüm kokunun yok olmasını sağlayacaktır. Çöp kovalarınızı yıkayıp kuruladıktan sonra da dibine yine karbonat dökebilir ve hafta boyunca nemi ve kokuyu emmesini sağlayabilirsiniz. Doğal etkisi ile kötü kokuları emen karbonat diğer kötü kokan eşyalar için de uygulanabilir. 

 

Çamaşır Suyu 

Bazen kokulara ve mikroplara karşı daha sert bir savaşçıya ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu sefer tercihiniz tabii ki çamaşır suyu olmalı. Çamaşır suyunun kendi kokusu da çok keskindir fakat kokuya neden bakterilerden kurtulmanızda oldukça etkilidir. Çöp kovanızın içerisine bir miktar çamaşır suyu dökün ve sünger yardımı ile kovanızı iyice ovalayın. Sonrasında ise kovanızı durulayın ve çamaşır suyunun tamamen durulandığından emin olur. Unutmayın ki çamaşır suyunun yararı kadar zararının da olduğu biliniyor. Bu nedenle çamaşır suyunu mutlaka çok dikkatli bir şekilde ve sulandırarak kullanın. Çamaşır suyu kullanırken bulunduğunuz ortamı mutlaka havalandırın. Eğer havalandırma imkanınız yoksa havayı solumamaya çalışın, hatta mümkünse maske kullanın.

 

Beyaz Sirke 

Karbonat ve sirke temizlik konusunda en etkili doğal çözümler arasındadır. Birçok yeşilliğin yıkanmasında özellikle kullanılan sirke güçlü bir dezenfektandır. Sirkede tıpkı çamaşır suyu gibi keskin bir kokuya sahiptir. Bu keskin kokusu ve asidik yapısı ile kötü kokuların giderilmesinde oldukça etkilidir. Çöp kovanızın içerisinde ki çöpü boşalttıktan sonra çöp kovanızı bol su ile yıkayın. Sonrasında ise bir su bardağı sıcak su ve sirkeyi çöp kovasının içerisine boşaltın. Bu karışım çöp kovanızda dilediğiniz kadar kalabilir. Fakat önerilen süre 30 ila 60 dakika arasıdır. Karışımı çöp kovanızda beklettikten sonra çöp kovanızı durulayın ve içerisine poşet geçirin. 

 

Kedi Kumu 

 

Kötü kokulara karşı mücadele ederken çamaşır suyu kullanmak istemiyorsanız, kedi kumu da kötü kokulara karşı size yardımcı olacaktır. Kedi kumu da tıpkı karbonat gibi kötü kokuları emecektir. Kedi kumu, nem ve kokuların odalarınıza yayılmasını engelleyecektir. Kedi kumunu da çöp kovanızın dibine serpebilir ve hafta boyunca çöp kovanızın temiz kalmasını sağlayabilirsiniz. Her hafta bu kumu değiştirmeniz gerekeceğinden piyasadaki pahalı kedi kumları yerine, ucuz olanların da işinizi göreceğini söylemekte fayda var.

 

Kurutma Makinesi Kağıdı

 

Kurutma makinesi kağıtları ülkemizde yeni yeni yaygın olmaya başlasa da, kötü kokularla mücadelede en yakın yardımcımız olmaya aday. Sadece bir tane kurutma makinesi kağıdını çöp kovasının dibine serin ve kokular anında yok olsun. Hatta yeni olmasına bile gerek yok. Kurutma makinenizde kullanmış olduğunuz kağıtları da kullanabilir böylece ev ekonominize de katkıda bulunabilirsiniz. Ancak eski bir kağıt kullandığınızda, eğer çöp kovanız ve çöp poşeti arasına yerleştirirseniz, bu kağıtlar nemden dolayı ıslanıp kuruduktan sonra çöp kovanızın tabanına yapışabilir ve ayırmak zor olur. Eğer çöp kovanız yıpranmış ise yeni bir kurutma makinası kağıdı kullanmanız daha faydalı olacaktır. 

Bunların yanı sıra, çöp kovanızı içerisinden çöpü her çıkarttığınızda, bol su ile yıkayın. Çöp kovanızın kapaklı olmasına özen gösterin ve içerisine sağlam bir poşet geçirin. 

Son Güncelleme: 05.03.2020 19:56
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