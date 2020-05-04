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Corona virüs ile mücadele kapsamında şehirlerarası seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Seyahatler ne zaman serbest olacak?

Büyükşehirlere gelen seyahat kısıtlamasının ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında şehirlerarası seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Seyahatler ne zaman serbest olacak diye merak ediliyor. İşte, detaylar…

04 Mayıs 2020 Pazartesi 19:36
Corona virüs ile mücadele kapsamında şehirlerarası seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Seyahatler ne zaman serbest olacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle büyükşehirlere ve Zonguldak’a şehirlerarası seyahat yasağı gelmişti. Bu yasağın ne zaman kalkacağı merak ediliyor.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 30 büyük şehirde ve Zonguldak’ a giriş ve çıkışlar izne bağlanmıştı. Şehirlerarası yolculuk yasağının ne zaman kalkacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu yasak 3 Nisan tarihinden itibaren devam ediyor ve bu ölçüde Koronavirüsün yayılma hızı engellendi.

Şehirlerarası Seyahat Yasağı Kalkacak Mı?

Şehirlerarası seyahat yasağı ilk olarak 3 Nisan tarihinde başlamış ve 15 günlük olarak konulmuştu. Daha da uzatılan şehirlerarası seyahat yasağı nedeniyle önemli bir nedeni olmayan kişiler, yolculuk edemiyor.

Etkisini hala devam ettiren Koronavirüs nedeniyle şehirlerarası yolculuk devam etse de bilim kurulu toplantısının ardından kesin sonuçlar çıkacak ve şehirlerarası seyahat yasağının devam edip etmeyeceği öğrenilecek.

Şehirlerarası Seyahat Yasağının Geçerli Olduğu İller

Şehirlerarası seyahat yasağı, 30 büyükşehir ve Zonguldak için geçerli bir karardır. Buna göre şehirlerarası yolculuk yasağının bulunduğu iller şu şekilde:

  • Adana
  • Ankara
  • Antalya
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bursa
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Hatay
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Kayseri
  • Kocaeli
  • Konya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Ordu
  • Sakarya
  • Samsun
  • Şanlıurfa
  • Tekirdağ
  • Trabzon
  • Van
  • Zonguldak

Kimler Şehirlerarası Seyahat Belgesi Alabilir?

Şehirlerarası seyahat yasağı nedeniyle seyahat belgesi bulunmayan kişiler, yolculuk yapamıyor. Seyahat belgesini ise yalnızca geçerli sebebi olan kişiler alabiliyor. İşte, seyahat belgesi alabilecek kişiler:

  • Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup evine dönmek zorunda olan hastalar
  • Doktor raporu ile sevk olmuş hastalar
  • Önceden doktor randevusu almış olan hastalar
  • Birinci dereceden yakını vefat etmiş olanlar
  • Ölüm nedeni Koronavirüs olmamak kaydıyla 4 kişiden az olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecek olanlar
  • Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla birlikte kalacak yeri olmayanlar
  • Askerlik hizmetini tamamlamış ve evine dönecek olanlar
  • Özel ya da kamudan günlük sözleşmeyle davet yazısı olanlar
  • Ceza infaz kurumlarından tahliye olanlar
  • Yurt dışından gelip 14 gün karantina süresini doldurmuş olanlar

 

 

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Son Güncelleme: 04.05.2020 19:36
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