Corona virüs ile mücadele kapsamında şehirlerarası seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Seyahatler ne zaman serbest olacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle büyükşehirlere ve Zonguldak’a şehirlerarası seyahat yasağı gelmişti. Bu yasağın ne zaman kalkacağı merak ediliyor.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 30 büyük şehirde ve Zonguldak’ a giriş ve çıkışlar izne bağlanmıştı. Şehirlerarası yolculuk yasağının ne zaman kalkacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu yasak 3 Nisan tarihinden itibaren devam ediyor ve bu ölçüde Koronavirüsün yayılma hızı engellendi.

Şehirlerarası Seyahat Yasağı Kalkacak Mı?

Şehirlerarası seyahat yasağı ilk olarak 3 Nisan tarihinde başlamış ve 15 günlük olarak konulmuştu. Daha da uzatılan şehirlerarası seyahat yasağı nedeniyle önemli bir nedeni olmayan kişiler, yolculuk edemiyor.

Etkisini hala devam ettiren Koronavirüs nedeniyle şehirlerarası yolculuk devam etse de bilim kurulu toplantısının ardından kesin sonuçlar çıkacak ve şehirlerarası seyahat yasağının devam edip etmeyeceği öğrenilecek.

Şehirlerarası Seyahat Yasağının Geçerli Olduğu İller

Adana

Ankara

Antalya

Aydın

Balıkesir

Bursa

Denizli

Diyarbakır

Erzurum

Eskişehir

Gaziantep

Hatay

İstanbul

İzmir

Kahramanmaraş

Kayseri

Kocaeli

Konya

Malatya

Manisa

Mardin

Mersin

Muğla

Ordu

Sakarya

Samsun

Şanlıurfa

Tekirdağ

Trabzon

Van

Zonguldak

Kimler Şehirlerarası Seyahat Belgesi Alabilir?

Şehirlerarası seyahat yasağı, 30 büyükşehir ve Zonguldak için geçerli bir karardır. Buna göre şehirlerarası yolculuk yasağının bulunduğu iller şu şekilde:

Şehirlerarası seyahat yasağı nedeniyle seyahat belgesi bulunmayan kişiler, yolculuk yapamıyor. Seyahat belgesini ise yalnızca geçerli sebebi olan kişiler alabiliyor. İşte, seyahat belgesi alabilecek kişiler:

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup evine dönmek zorunda olan hastalar

Doktor raporu ile sevk olmuş hastalar

Önceden doktor randevusu almış olan hastalar

Birinci dereceden yakını vefat etmiş olanlar

Ölüm nedeni Koronavirüs olmamak kaydıyla 4 kişiden az olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecek olanlar

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla birlikte kalacak yeri olmayanlar

Askerlik hizmetini tamamlamış ve evine dönecek olanlar

Özel ya da kamudan günlük sözleşmeyle davet yazısı olanlar

Ceza infaz kurumlarından tahliye olanlar

Yurt dışından gelip 14 gün karantina süresini doldurmuş olanlar

Gündemde merak edilen tüm haberler için hemen Haberport mobil uygulamasını telefonuna indir! >>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Twitter’da Haberport’u Takip Et, merak ettiğin tüm gelişmeleri günün her saatinde ekranına düşsün. >>> Haberport'u Twitter'dan Takip Et