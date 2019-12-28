ÇÖZGER – Çocuklar için özel gereksinim raporu nasıl alınır? Çocuklar için engelli ve özel gereksinim rapor detayları

18 yaş altı için ve 18 yaş üstü için iki farklı rapor bulunan ÇÖZGER, engelli çocukların bakım aylığı ve hizmetleri almaları içindir.

Raporu alabilmek için bu raporu vermeye yetkili hastanelere gidilmesi gerekmektedir. Aşağıda bulunan tabloda özel gereksinim düzeyi ve engel oranı aralığı yer almaktadır.

Engelli raporu alabilmek için devletin belirlemiş olduğu hastanelerden sağlık raporu alınabilir. Bu hastaneler sağlık bakanlığınca hastanelerin geliştirilmesi ve sağlık raporu verilebilecek duruma gelmesi ile yayınlanan listeler güncelleşir.

Güncel listeye aşağıda yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

İndirme Bağlantısı : Engelli Sağlık Raporu Veren Hastaneler

Özel Gereksinim Düzeyi Engel Oranı Aralığı Özel Gereksinimi Vardır ÖGV 20-39 Hafif Düzeyde ÖGV 40-49 Orta Düzeyde ÖGV 50-59 İleri Düzeyde ÖGV 60-69 Çok İleri Düzeyde ÖGV 70-79 Belirgin Özel Gereksinimi

Vardır 80-89 Özel Koşul Gereksinimi

Vardır 90-99



Tabloda belirtilen düzeylerden Çok İleri Düzeyde Özel Gereksinimi Vardır, Belirgin Özel Gereksinimi Vardır ya da Özel Koşul Gereksinimi Vardır koşullarından birine sahip çocuklar için bakım aylığı ve hizmet alınabilmektedir.



ÇÖZGER raporuna itirazlar ise, raporun verildiği ilin İl Sağlık Müdürlüğüne alındığı günden sonra otuz gün içinde yapılabilir. İtiraz sonrasında çocuk başka bir hastaneye yönlendirilir. Buradan alınan rapora itiraz ise hakem hastanelere gidilerek yapılır. ÇÖZGER raporu bunun dışında çocuğun bakımını yapan kişinin isteği ve doktorunun yönlendirmesiyle de yapılabilir.