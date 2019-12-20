Cuma günleri ve geceleri yapılacak dua ve ibadetler nelerdir?

İslam alemi için en kutsal gün olarak kabul edilen Cuma günü, rahmet ve bereketin en çok olduğu gün olarak kabul edilir. Müslümanlar için büyük bir önem taşıyan Cuma günleri yapılan dua ve ibadetlerin sevabı oldukça fazladır. Bu önemli günde dua kapıları sonuna kadar açıktır. Cuma namazının yanı sıra, bazı dua ve ibadetler de çok önemlidir.

CUMA GÜNLERİ YAPILACAK DUA VE İBADETLER NELERDİR?

Bu güzel gün Hz. Muhammed için de oldukça anlamlıdır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, Cuma günü için şu sözleri sarf etmiştir; “Cuma gününde bir saat vardır. Allah’ın kullarından bir Müslüman namazda iken Allah Teâlâ’dan niyaz ile bir şey isteyip duası o saate tesadüf ederse Allah Teâlâ Hazretleri o kimsenin dileğini verir.”

CUMA GÜNLERİ KUR’AN – I KERİM OKUMAK

Cuma günü okunan Kur’an-ı Kerim diğer günlere göre daha çok sevaplı ve faziletlidir. Bu mübarek günde okunan her güzel söz gönüllere ferahlık verir. Özellikle Cuma namazı saati öncesinde okunması önerilen Kur’an-ı Kerim evlere huzur ve bereket verir. Hasta olanlara şifa, borcu olanlara ödeme kolaylığı verdiği söylenir.

CUMA GÜNLERİ KEHF SURESİNİ OKUMAK

Kur’an-ı Kerim’i yüceltmek için indirilen bu surenin fazileti çok büyüktür.

CUMA GÜNLERİ OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

-Allah’ım! Fayda vermeyen ilimden, katına yükselmeyen (kabul olunmayan) amelden, huzur bulmayan kalpten ve kulak verilmeyen duadan sana sığınırım.” Duası. (Taberani)

-“Lanetlik şeytandan Ulu Allah’a sığınırım. O tüm varlıkları hükmü altında tutar ve sınırsız derecede cömerttir.” Duası.

-El Ahzab Sûresi 56. ayet-i kerimede Allah-ü Teâlâ buyurmaktadır ki; “Gerçekten Allah ve melekleri Peygambere salât ederler, O’ nu överler. Ey iman edenler! Siz de O’nu övün ve O’na salât ve selam edin, O’ na gönülden teslim olun.” Duası.

-Allah’ım! Darlıktan ve üzüntüden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun sıkıntısından ve insanların baskısından sana sığınırım.” Duası. (Cem’ul Fevaid)

- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır ki: “Kim cuma namazından sonra -konuşmadan ve kalkmadan- ihlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini yedişer defa okursa Allah Teâlâ onu gelecek cumaya kadar, zarar verici şeylerden muhafaza buyurur

CUMA GÜNLERİ OKUNACAK HACET DUALARI NELERDİR?

-“Allah’ım! Cehennem azabından, kabir azabından, Mesih ve Deccal’ın fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden Sana sığınırım.” Duası. (Kütüb-i Sitte)

-Cuma günleri 100 defa “Ya Allah” denmesi gerekir.

-Cuma günleri 1000 defa “Ya Vali” denmesi gerekir.

-Cuma günleri 200 defa “La İlahe İllallahü’l Melikü’l Hakku’l Mümin” denmesi gerekir.

-Cuma günleri 100 defa “Ya Darr” denmesi gerekir.

-Cuma günleri 1000 defa “Ya Veliyyü Ya Allah” denmesi gerekir.

-Cuma günleri 100 defa “Ya Gafur” denmesi gerekir.

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

-4 rekat cumanın ilk sünneti kılınır.

-2 rekat cumanın farzı kılınır.

-4 rekat cumanın son sünneti kılınır.

-4 rekat Zuhri ahir kılınır.

-2 rekat vaktin son sünneti kılınır.

Cuma namazı camide ve cemaat ile kılınması gereken bir namazdır.