İstanbul 15°
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
111009
ALTIN
281.492
DOLAR
5.9143
STERLİN
7.7088
EURO
6.5669

Cuma Günü ibadetleri nelerdir? 20 Aralık Cuma günü dua, namaz ve zikirleri

Cuma günü İslam alemi için haftanın en önemli günüdür. Peki Cuma günü ibadetleri nelerdir? İşte 20 Aralık Cuma günü dua, namaz ve zikirleri.

20 Aralık 2019 Cuma 00:07
Cuma Günü ibadetleri nelerdir? 20 Aralık Cuma günü dua, namaz ve zikirleri

Cuma günleri İslam alemi için birleşme ve kaynaşma günüdür. İnsanlar Cuma namazında birlikte saf tutar, kişisel ve iş programını namaza göre ayarlamaktadır. Cuma gününde namazlarda özel emirler ve tavsiyeler verilir ve bir anlamda Sünnet mantığına kavuşmak anlamına da gelmektedir.

Cuma gününün İslam alemi için en kutsal günlerden bir tanesi olduğu Hz. Muhammed s.a.v.’ın hadis-i şeriflerinde de açıkça belirtilmiştir. Üst üste 3 Cuma namazına bilerek ve mazeretsiz olarak gitmeyen Müslümanların kalbinin Allah C.C. tarafından mühürlendiğine yönelik bir rivayet de söz konusudur.

Kıyamet Günü de Cuma Günü Kopacaktır

H.z. Muhammed s.a.v.’ın bir sözünde  "Güneşin doğduğu en hayırlı gün cumadır; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır; kıyamet de cuma günü kopacaktır" dediği bilinmektedir. Bu cümleye göre İslam aleminin hafta içerisindeki en kutsal günü Cuma’dır

Perşembe akşamıyla Cuma gününün başlangıcı olan bu ara duaların en fazla kabul gördüğü zamanlardır. Çeşitli hadislere göre Cuma haftalık ibadet olarak bilinmektedir.

Cuma Gününün Önemi

Cuma gününün Perşembe gününden karşılanması, Cuma namazına erken saatlerde gidilmeli ve ilk saflarda yer alınması gerekmektedir. Cuma günlerinde mutlaka sadaka verilmeli, daima ibadet edilmelidir. Bir hadis-i şerife göre Cuma gününde 80 salavat getiren Müslümanların 80 yıllık günahı affolmaktadır.

Cuma Günü Okunması Gereken Dualar

Cuma günü başta olmak üzere haftanın her gününde;

‘’Allahümmagfir li ve li abai ve ümmehati ve li ebnai ve benati ve li ihveti ve ehavati ve li-amami ve ammati ve li-ahvali ve halati ve li-zevceti ve ebeveyha ve li-esatizeti ve lil-müminine vel-müminat vel hamdü-lillahi Rabbilalemin!’’ duası dokunmalıdır.

Bu duayı okuyan kadınlar zevceti yerine zevci ve ebeveyha yerine ebeveyhi diyerek dua etmelidir.

İkinci sonrasında seccade üstünden elinden geldiği kadar ‘’ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Kavi ve ya Kadir’’ denmelidir.

Son Güncelleme: 20.12.2019 00:07
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
e-Devlet kullanıcı sayısı açıklandı!
e-Devlet kullanıcı sayısı açıklandı!
Kaymakamlıktan önemli açıklama! Büyükada'da ruam hastalığına yakalanan 81 at itlaf edildi
Kaymakamlıktan önemli açıklama! Büyükada'da ruam hastalığına yakalanan 81 at itlaf edildi
Mersin'de temizlik işçisi hem oynadı hem temizledi, Sosyal medya yıkıldı
Mersin'de temizlik işçisi hem oynadı hem temizledi, Sosyal medya yıkıldı
Mersin'de helikopter destekli 500 polisli uyuşturucu operasyonu
Mersin'de helikopter destekli 500 polisli uyuşturucu operasyonu
TOKİ 100 bin konut projesinde emekliler listeden çıkarıldı
TOKİ 100 bin konut projesinde emekliler listeden çıkarıldı
Yargıtay'dan yeni karar! Kül tablası artık silah sayılacak
Yargıtay'dan yeni karar! Kül tablası artık silah sayılacak

Popüler Haberler

Ptt rapor parası yattı mı? Edevlet ve ptt online rapor sorgulama işlemleri
Zorunlu trafik sigortası sorgulama nasıl yapılır? Araç sigortam ne zaman bitiyor? Online zorunlu trafik sigortası sorgulama işlemleri
Günlük burç yorumları 21 Aralık 2019 Cumartesi - Astrolojik yıldız falınıza göre bugün nelerle karşılaşacaksınız?
Rapor parası merkeze gönderildi ne demektir, ne anlama geliyor?
Rüyada acı çekmek nedir? Rüyada acı çekmenin anlamı, tabiri
Rüyada ekmek görmek ne demektir? Rüyada ekmek yemenin anlamı, tabiri
Rüyada ekmek görmek ne demektir? Rüyada ekmek yemenin anlamı, tabiri
Rüyada Kur-an okumak ne demektir? Rüyada Kur'an-ı Kerim görmenin anlamı, tabiri
Rüyada yüzük görmek ne demektir? Rüyada yüzük görmenin anlamı, tabiri
Akbank anında kredi başvurusu nasıl yapılır? Akbank anında kredi başvuru şartları
Beyaz Show hangi kanalda başlayacak? Beyaz show ne zaman geri dönecek?
Sefirin Kızı Kavruk Ömer kimdir? Gerçek adı nedir? Edip Tepeli hakkında bilgiler
ÖSYM AİS fotoğrafı nasıl değiştirilir? ÖSYM ais fotoğraf değiştirme
Cuma mesajları 20 Aralık Cuma yeni SMS ve resimli Cuma mesajları
EYT yeni yılda çıkacak mı? 2020 yılına EYT sorunu çözülür mü? Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son durum
TOKİ 100 bin sosyal konut kampanyasına kaç kişi başvurdu? Toki sosyal konutları 3 günlük başvuru sayısı
Cuma Namazı Saat Kaçta Kılınacak? 20 Aralık Cuma İstanbul, Ankara, İzmir İl il Cuma Namazı Saatleri ve 20 Aralık Cuma Hutbesi Diyanet Türkiye Geneli
Cuma Günü ibadetleri nelerdir? 20 Aralık Cuma günü dua, namaz ve zikirleri
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Goncanur ve Kaynanası Emine hakkında bilgiler
Kanalların yayın akışları 20 Aralık Cuma ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Memurlar için derece ve kademe hesaplama nasıl yapılır? 657 Memur kadroları ve derece hesaplama işlemleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.