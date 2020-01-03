İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
115932
ALTIN
295.601
DOLAR
5.9552
STERLİN
7.8210
EURO
6.6511

Cuma Günü ibadetleri nelerdir? 3 Ocak Cuma günü dua, namaz ve zikirleri

Cuma günü İslam alemi için haftanın en önemli günüdür. Peki Cuma günü ibadetleri nelerdir? İşte 3 Ocak Cuma günü dua, namaz ve zikirleri.

03 Ocak 2020 Cuma 08:44
Cuma Günü ibadetleri nelerdir? 3 Ocak Cuma günü dua, namaz ve zikirleri

Cuma günleri İslam alemi için birleşme ve kaynaşma günüdür. İnsanlar Cuma namazında birlikte saf tutar, kişisel ve iş programını namaza göre ayarlamaktadır. Cuma gününde namazlarda özel emirler ve tavsiyeler verilir ve bir anlamda Sünnet mantığına kavuşmak anlamına da gelmektedir.

Cuma gününün İslam alemi için en kutsal günlerden bir tanesi olduğu Hz. Muhammed s.a.v.’ın hadis-i şeriflerinde de açıkça belirtilmiştir. Üst üste 3 Cuma namazına bilerek ve mazeretsiz olarak gitmeyen Müslümanların kalbinin Allah C.C. tarafından mühürlendiğine yönelik bir rivayet de söz konusudur.

Kıyamet Günü de Cuma Günü Kopacaktır

H.z. Muhammed s.a.v.’ın bir sözünde  "Güneşin doğduğu en hayırlı gün cumadır; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır; kıyamet de cuma günü kopacaktır" dediği bilinmektedir. Bu cümleye göre İslam aleminin hafta içerisindeki en kutsal günü Cuma’dır

Perşembe akşamıyla Cuma gününün başlangıcı olan bu ara duaların en fazla kabul gördüğü zamanlardır. Çeşitli hadislere göre Cuma haftalık ibadet olarak bilinmektedir.

Cuma Gününün Önemi

Cuma gününün Perşembe gününden karşılanması, Cuma namazına erken saatlerde gidilmeli ve ilk saflarda yer alınması gerekmektedir. Cuma günlerinde mutlaka sadaka verilmeli, daima ibadet edilmelidir. Bir hadis-i şerife göre Cuma gününde 80 salavat getiren Müslümanların 80 yıllık günahı affolmaktadır.

Cuma Günü Okunması Gereken Dualar

Cuma günü başta olmak üzere haftanın her gününde;

‘’Allahümmagfir li ve li abai ve ümmehati ve li ebnai ve benati ve li ihveti ve ehavati ve li-amami ve ammati ve li-ahvali ve halati ve li-zevceti ve ebeveyha ve li-esatizeti ve lil-müminine vel-müminat vel hamdü-lillahi Rabbilalemin!’’ duası dokunmalıdır.

Bu duayı okuyan kadınlar zevceti yerine zevci ve ebeveyha yerine ebeveyhi diyerek dua etmelidir.

İkinci sonrasında seccade üstünden elinden geldiği kadar ‘’ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Kavi ve ya Kadir’’ denmelidir.

Son Güncelleme: 03.01.2020 08:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Korkulardan korunmak ve kurtulmak için okunabilecek dualar
Korkulardan korunmak ve kurtulmak için okunabilecek dualar
Polis eş durumu atamaları şartları nelerdir, nasıl yapılır? Polis eş durumu tayin yönetmeliği
Polis eş durumu atamaları şartları nelerdir, nasıl yapılır? Polis eş durumu tayin yönetmeliği
Bağkur ve SSK hizmet günü birleştirmesi nasıl yapılır?
Bağkur ve SSK hizmet günü birleştirmesi nasıl yapılır?
ÖSYM Sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM Sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı
Kimler isteğe bağlı sigorta yaptırabilir? Sigorta pirim ücretleri ve şartları nedir?
Kimler isteğe bağlı sigorta yaptırabilir? Sigorta pirim ücretleri ve şartları nedir?
Rüyada ölmüş babayı görmek ne demektir? Rüyada ölen babayı görmek yada ölü olarak görmenin anlamı, tabiri nedir?
Rüyada ölmüş babayı görmek ne demektir? Rüyada ölen babayı görmek yada ölü olarak görmenin anlamı, tabiri nedir?

Popüler Haberler

Ertesi gün hapı nedir? Ne için kullanılır? Ertesi gün hapı ne kadar süre içinde alınmalıdır?
46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri ne zaman yapılacak? Pantene Altın Kelebek Ödülleri adayları belli oldu!
Cuma Mesajları Yeni ve Güzel Resimli ve SMS 3 Ocak Cuma 2019
Cuma Günü'ne Özel 2019 Yılı Mübarek Cuma Mesajları 3 Ocak Cuma
Dualı cuma mesajları 3 Ocak Cuma Whatsapp resimli cuma hadisleri
En güzel ve en yeni cuma mesajları, 3 Ocak 2019 resimli cuma mesajları, kısa smsleri
Cuma mesajları kısa SMS ve resimli Cuma Mesajları 3 Ocak Cuma
Cuma mesajları 3 Ocak Cuma yeni SMS ve resimli Cuma mesajları
Cuma Namazı Saat Kaçta Kılınacak? 3 Ocak Cuma İstanbul, Ankara, İzmir İl il Cuma Namazı Saatleri ve 3 Ocak Cuma Hutbesi Diyanet Türkiye Geneli
Diyanet 3 Ocak Cuma Türkiye Geneli cuma hutbesi yayınlandı
Evlat nasıl edinilir? Evlat edinmek için şartlar nelerdir?
Devlet desteği ile iş yeri nasıl kurulur? Devlet desteği ile iş kurma yol haritası
Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü TV'de ilk kez 1 Ocak Çarşamba günü FOX TV'de yayınlanacak
Zemheri dizisi kaç bölüm sürecek? Zemheri ne zaman final yapacak?
Ya İstiklal Ya Ölüm'de Atatürk rolünü kim oynayacak?
Şuan emekli olsam ne kadar maaş alırım? 4A, 4B ve 4C Emekli maaşı hesaplama
SSK borç sorgulama nasıl yapılır? SGK borç sorgulama ve öğrenme işlemleri
Youtube Premium ücretsiz nasıl kullanılır? YouTube Premium ücretsiz kullanma yöntemleri
2019 Yılı Mübarek Cuma Mesajları 3 Ocak Cuma - En Güzel Resimli Cuma Mesajları
Saç boyasını elden ve yüzden kolay çıkarma yöntemleri
Bankaların 2. El taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.