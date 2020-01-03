Cuma Günü ibadetleri nelerdir? 3 Ocak Cuma günü dua, namaz ve zikirleri

Cuma günleri İslam alemi için birleşme ve kaynaşma günüdür. İnsanlar Cuma namazında birlikte saf tutar, kişisel ve iş programını namaza göre ayarlamaktadır. Cuma gününde namazlarda özel emirler ve tavsiyeler verilir ve bir anlamda Sünnet mantığına kavuşmak anlamına da gelmektedir.

Cuma gününün İslam alemi için en kutsal günlerden bir tanesi olduğu Hz. Muhammed s.a.v.’ın hadis-i şeriflerinde de açıkça belirtilmiştir. Üst üste 3 Cuma namazına bilerek ve mazeretsiz olarak gitmeyen Müslümanların kalbinin Allah C.C. tarafından mühürlendiğine yönelik bir rivayet de söz konusudur.

Kıyamet Günü de Cuma Günü Kopacaktır

H.z. Muhammed s.a.v.’ın bir sözünde "Güneşin doğduğu en hayırlı gün cumadır; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır; kıyamet de cuma günü kopacaktır" dediği bilinmektedir. Bu cümleye göre İslam aleminin hafta içerisindeki en kutsal günü Cuma’dır

Perşembe akşamıyla Cuma gününün başlangıcı olan bu ara duaların en fazla kabul gördüğü zamanlardır. Çeşitli hadislere göre Cuma haftalık ibadet olarak bilinmektedir.

Cuma Gününün Önemi

Cuma Günü Okunması Gereken Dualar

Cuma gününün Perşembe gününden karşılanması, Cuma namazına erken saatlerde gidilmeli ve ilk saflarda yer alınması gerekmektedir. Cuma günlerinde mutlaka sadaka verilmeli, daima ibadet edilmelidir. Bir hadis-i şerife göre Cuma gününde 80 salavat getiren Müslümanların 80 yıllık günahı affolmaktadır.

Cuma günü başta olmak üzere haftanın her gününde;

‘’Allahümmagfir li ve li abai ve ümmehati ve li ebnai ve benati ve li ihveti ve ehavati ve li-amami ve ammati ve li-ahvali ve halati ve li-zevceti ve ebeveyha ve li-esatizeti ve lil-müminine vel-müminat vel hamdü-lillahi Rabbilalemin!’’ duası dokunmalıdır.

Bu duayı okuyan kadınlar zevceti yerine zevci ve ebeveyha yerine ebeveyhi diyerek dua etmelidir.

İkinci sonrasında seccade üstünden elinden geldiği kadar ‘’ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Kavi ve ya Kadir’’ denmelidir.