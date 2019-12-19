Cuma Günü'ne Özel 2019 Yılı Mübarek Cuma Mesajları 20 Aralık Cuma

Her hafta Cuma günü, Müslümanlar tarafından bayram gibi kutlanan özel bir gündür. Bu mübarek günde erkekler Cuma namazı kılar. İslam dünyasının en özel günlerinden biri olan bu gün için Hadis-i Şerif’te şöyle buyrulmuştur: ''Allah katında günlerin efendisi Cuma’dır. O kurban ve Ramazan bayramı günlerinden de faziletlidir.’’ Bu Hadisten bile Cuma’nın ne kadar önemli gün olduğunu anlıyoruz.
Müslümanların bayram günü olan Cuma’da, herkes ibadete yönelir. Allah katında yazılan sevaplar iki katına çıkarılır. Sevaplar iki kat yazıldığı gibi günahlar da iki kat yazılmaktadır. Bu yüzden bu güzel günde günah işlememeye dikkat etmemiz gerekmektedir.
Bu mübarek günün hatırına herkes eşine, dostuna, akrabasına ve yakınına özel Cuma günü mesajları göndermektedir. İnsanların yüzünün gülmesi için tek bir mesaj bile yeterli olmaktadır. Biz de yakınlarınızın yüzünü güldürün diye Cuma mesajlarını sizler için hazırladık.
Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte SMS, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal uygulamalar geliştirilmiştir. Hal böyle olunca müminler Cuma mesajlarını geniş kitlelere daha çabuk ulaştırmaktadır. Bu özel günde Cuma namazı kılmak farzdır. İbadetlerin yanı sıra eşe, dosta ve yakınlara Cuma mesajı göndermek de sevaptır. Onların yüzünün gülmesi size sevap kazandıracaktır.
Yakınlarınızın yüzü gülsün diye, onların sevincini paylaşmak istersiniz diye, onları sevindirmek için sizler adına Cuma mesajlarını hazırladık. Bu mesajları sevdiklerinize ve tüm müminleri ayırmaksızın gönderebilirsiniz. Böylelikle hem onları güldüreceksiniz hem de hanenize sevap yazdıracaksınız.
Cuma Günü Selamlaşmak Önemlidir
Hadisi Şeriflerde de belirtildiği üzere selam vermek sünnet, almaksa farzdır. Bu açıdan Cuma günü geldiğinde mümkün olduğu kadar fazla kişiyle selamlaşmanız iyi olacaktır. Selam vermek, selamı yaymak, hoşgörüyü yaymak anlamına gelir. Hadis-i Şerif’te ‘’Bir yere, bir meclise giren oradakilere selam versin. Oradan kalkıp giderken yine selam versin.’’ Buyrulmaktadır.
2019 Cuma Günü Mesajları
- Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.
- Rablerinden korkanlar bölük bölük cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıklarında kapıları açılır ve bekçileri onlara: Selam sizlere ne hoşsunuz; ebedi olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya derler. Hayırlı Cumalar.
- Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar!
- Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.
- Ey Allah’ım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin
- Rabbim, yarar getirmeyen bilgiden, korkmayan kalpten, duyulmayan duadan, doymak bilmeyen nefisten, açlıktan ki o kötü bir arkadaştır hıyanetten ki o ne kötü sırdaştır tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, kocamaktan, ezel-i ömre döndürülmekten, Deccal fitnesinden kötülüğünden, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden Sana sığınırım.
- Ey Rabbim! Dinimizden dolayı bizi zillete düşürmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri İslam’ın yolundan ayırma. Amin..Hayırlı cumalar
- Bütün güzelliklerin kilidini kendinde bulunduran “Rabbim" Hakkımızda en hayırlı kilitleri aç… Amin. Cumamız bayram tadında olsun inşallah…
- Günlerin en değerlisi Cuma'dır. Cuma günü Bayramlardan ve Aşure gününden daha değerlidir. Cuma günü dünyada ve ahirette müminlerin bayramıdır. Cumanız Mübarek Olsun.