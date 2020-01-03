Cuma Günü'ne Özel 2019 Yılı Mübarek Cuma Mesajları 3 Ocak Cuma

Her hafta Cuma günü, Müslümanlar tarafından bayram gibi kutlanan özel bir gündür. Bu mübarek günde erkekler Cuma namazı kılar. İslam dünyasının en özel günlerinden biri olan bu gün için Hadis-i Şerif’te şöyle buyrulmuştur: ''Allah katında günlerin efendisi Cuma’dır. O kurban ve Ramazan bayramı günlerinden de faziletlidir.’’ Bu Hadisten bile Cuma’nın ne kadar önemli gün olduğunu anlıyoruz.

Müslümanların bayram günü olan Cuma’da, herkes ibadete yönelir. Allah katında yazılan sevaplar iki katına çıkarılır. Sevaplar iki kat yazıldığı gibi günahlar da iki kat yazılmaktadır. Bu yüzden bu güzel günde günah işlememeye dikkat etmemiz gerekmektedir.

Bu mübarek günün hatırına herkes eşine, dostuna, akrabasına ve yakınına özel Cuma günü mesajları göndermektedir. İnsanların yüzünün gülmesi için tek bir mesaj bile yeterli olmaktadır. Biz de yakınlarınızın yüzünü güldürün diye Cuma mesajlarını sizler için hazırladık.

Bir başka hadisi şerifte ise ‘’Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de, Cuma günü ve gecesinde işlenilenden daha kötüsü yoktur.’’ Buyrulmaktadır. Dinimiz hoşgörü dinidir. Cuma günü hoşgörünün bir parçasıdır. Bu hoşgörüyü yaymak için herkese selam veriyoruz. Bu özel günde selam almak farz, vermek ise sünnettir. Bu durum hadisi şeriflerde belirtilmiştir.

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte SMS, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal uygulamalar geliştirilmiştir. Hal böyle olunca müminler Cuma mesajlarını geniş kitlelere daha çabuk ulaştırmaktadır. Bu özel günde Cuma namazı kılmak farzdır. İbadetlerin yanı sıra eşe, dosta ve yakınlara Cuma mesajı göndermek de sevaptır. Onların yüzünün gülmesi size sevap kazandıracaktır.

Yakınlarınızın yüzü gülsün diye, onların sevincini paylaşmak istersiniz diye, onları sevindirmek için sizler adına Cuma mesajlarını hazırladık. Bu mesajları sevdiklerinize ve tüm müminleri ayırmaksızın gönderebilirsiniz. Böylelikle hem onları güldüreceksiniz hem de hanenize sevap yazdıracaksınız.

Cuma Günü Selamlaşmak Önemlidir

Hadisi Şeriflerde de belirtildiği üzere selam vermek sünnet, almaksa farzdır. Bu açıdan Cuma günü geldiğinde mümkün olduğu kadar fazla kişiyle selamlaşmanız iyi olacaktır. Selam vermek, selamı yaymak, hoşgörüyü yaymak anlamına gelir. Hadis-i Şerif’te ‘’Bir yere, bir meclise giren oradakilere selam versin. Oradan kalkıp giderken yine selam versin.’’ Buyrulmaktadır.

2019 Cuma Günü Mesajları