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Cuma Mesajları 20 Aralık 2019 Yeni SMS ve Resimli

Cuma günleri İslam aleminin en kutsal günlerinden bir tanesidir. Cuma gününün yaklaşmasıyla birlikte en güzel Cuma SMS’leri araştırılmaya başlandı. İşte 20 Aralık Cuma yeni SMS ve resimli Cuma mesajları…

19 Aralık 2019 Perşembe 23:47
Cuma Mesajları 20 Aralık 2019 Yeni SMS ve Resimli

Cuma günleri İslam aleminin en kutsal günlerinden bir tanesidir. Cuma günlerinde kılınan Cuma Namazının sevabı çok büyüktür. Cuma gününü kılınan namazla yerine getiren Müslümanlar, birbirlerinin cumasını da çeşitli yollardan kutlamaktadır. Bu kutsal günde selamlaşmanın ve Cuma kutlamanın da sevabı çok büyüktür. Birbirlerine uzak olan kişiler Cumalarını kutlamak için cuma mesajı göndermek yoluna başvurabilirler. Sizde sevdiklerinizin Cuma gününü mesaj atarak kutlayabilirsiniz.

İşte en güzel Cuma mesajları

- Yüce Rabbım, sevginizle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle. Hayırlı ve Nurlu Cumalar.

mübarek cuma mesajları

- Selatü selaya yolladim Mevlaya, sen cümlemizin muradini ver gelecek nurlu Cuma’ya.

resimli Cuma mesajları

- Yüce Allah’tan bir dua gibi, Peygamber Efendimizden bir armağan gibi sevabınız bol olsun. Cumanız Mübarek Olsun.

cuma mesajları

- Umutsuzluk Yok, Gün Gelir; Gül de Açar, Bülbül de Öter. Sabredin .. Hayırlı Cumalarınız Olsun.

En Güzel cuma mesajları

- Allah’tan bir dua gibi, Peygamber Efendimizden bir armağan gibi sevabınız ve dualarınız bol olsun. Cumanız mübarek olsun.

cuma mesajları

Son Güncelleme: 19.12.2019 23:47
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