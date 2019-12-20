İstanbul 15°
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
111009
ALTIN
281.492
DOLAR
5.9143
STERLİN
7.7088
EURO
6.5669

Cuma Mesajları 20 Aralık Cuma 2019 – En Yeni Resimli Cuma Mesajları

İslam Alemi ve Müslümanlar açısından oldukça özel bir anlamı olan Cuma günleri atılabilecek mesajlar nelerdir? 20 Aralık 2019 Cuma Günü atılabilecek mesajlar nelerdir? Detaylı bilgi içeriğimize yer almaktadır. Müslümanlar için büyük önem arz eden Mübarek Cuma günü için, müslümanlar bu özel gün için birbirlerine mesaj atarak dostluklarını güçlendirmek, sevgi ve saygı bağı kurmayı amaçlıyorlar.

20 Aralık 2019 Cuma 00:13
Cuma Mesajları 20 Aralık Cuma 2019 – En Yeni Resimli Cuma Mesajları

Müslümanlar için büyük önem arz eden Mübarek Cuma günü için, müslümanlar bu özel gün için birbirlerine mesaj atarak dostluklarını güçlendirmek, sevgi ve saygı bağı kurmayı amaçlıyorlar. İslam Alemi ve Müslümanlar açısından oldukça özel bir anlamı olan Cuma günleri bu günü anlamlandırmak, bir bağ kurmak amacı ile birbirlerin gönderdikleri resimli ve yazılı mesajlar ile kutlama da bulunuyorlar. Atılan mesajlarda iyi dilekler aktarılırken sure ve hadislerden alıntılar yapılarak bu günün anlam ve önemi aktarılıyor.

2019 yılı 20 Aralık Cuma Günü Atılabilecek Mesajlar

- Allah'ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Cumanız mübarek olsun...

- Ey iman Edenler Allah’ı çokça zikredin. (Ahzab Suresi – 41) Hayırlı cumalar

- Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ı zikretmeye koşun ve alış-verişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. (Cuma Suresi – 9) 

- Artık namazı kılınca, yeryüzünde dağılın. Allah’ın fazlını isteyip-arayın ve Allah’ı çokça zikredin; umulur ki felaha (kurtuluşa ve umduklarınıza) kavuşmuş olursunuz. (Cuma Suresi – 10)

- Allah’ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhari, Tevhid 35)

- Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin! Hayırlı Cumalar.

- Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin. Sizleri, ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

- Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar; Yurda ay yıldızının ışığı yeter. Hayırlı Cumalar.

 

Ayetli Cuma Mesajları

- Ey iman Edenler Allah’ı çokça zikredin. (Ahzab Suresi – 41) Hayırlı cumalar..!

- Bilerek Hakkı Batıla karıştırmayın. Hakkı gizlemeyin. (Bakara Suresi – 42) Cumanız Mübarek Olsun…Selam ve Dua ile..

- Onlar, Sırf Rab’lerinin rızasını kazanmak için sabreder, namazı tam gerektiği şekilde kılarlar. Kendilerini ihsan ettiğimiz rızıklardan gerek gizli, gerek açık bir tarzda bağışta bulunur ve kötülüğe iyilikle mukabele ederler. İşte Onlardır dünya diyarının güzel akibetini kazananlar. (Ra’d Suresi – 22) Cumanız Mübarek Olsun! selam ve dua ile…

- Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ı zikretmeye koşun ve alış-verişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. (Cuma Suresi – 9) Hayırlı Cumalar…

- Artık namazı kılınca, yeryüzünde dağılın. Allah’ın fazlını isteyip-arayın ve Allah’ı çokça zikredin; umulur ki felaha (kurtuluşa ve umduklarınıza) kavuşmuş olursunuz. (Cuma Suresi – 10) Hayırlı Cumalar

- Ey iman Edenler! Sabır ve Namaz/ Dua ile Allah’tan dua isteyin. şüphesiz Allah sabredenler ile beraberdir. (Bakara Suresi – 153) Cumanız Mübarek Olsun…Selam ve Dua ile..!

Hadisli Cuma Mesajları

- Allah’ım! Sen affedicisin, Kerim’sin, affı seversin, beni affet. (Tirmizî, Deavât, 84) Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar.

- Allah’ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73) Cumanız mübarek olsun.

- Allah’ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar.

- “Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir.” (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar

- “Bir kimse güzelce abdest alır sonra mescide gelir, susup okunacak hutbeyi dinlerse, gelecek cumaya kadar ve ondan sonraki üç gün içinde işleyeceği (küçük) günahları affedilir.” (Müslim, Cuma, 24) Hayırlı Cumalar

Yazılı Cuma Mesajları

- Resimli Cuma Mesajları yerine yazılı mesajları tercih edenler, bu güzel mesajlardan biri seçip sevdiklerine gönderebilir.

- Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin! Hayırlı cumalar.

- Allah’ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Cumanız mübarek olsun…

- "Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem" diyen Sevgilinin (S.A.S.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile… Hayırlı cumalar dilerim.

- Sevgi söze dolarsa dua olur, dua Allah’a ulaşırsa nur olur, aynı yolda birleşen dualarımızın nur’a dönüşüp Rabbimize ulaşması dileği ile Cumanız Mübarek Olsun.

Resimli Cuma Mesajları

 

 

 

 

 

Son Güncelleme: 20.12.2019 00:13
Anahtar Kelimeler:
Cuma MesajıCuma Mesajları KısaCuma Mesajları SözlüCuma Mesajı YazılıCuma Mesajları AnlamlıCuma Mesajları Sözleri|Cuma Mesajları Sözleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
e-Devlet kullanıcı sayısı açıklandı!
e-Devlet kullanıcı sayısı açıklandı!
Kaymakamlıktan önemli açıklama! Büyükada'da ruam hastalığına yakalanan 81 at itlaf edildi
Kaymakamlıktan önemli açıklama! Büyükada'da ruam hastalığına yakalanan 81 at itlaf edildi
Mersin'de temizlik işçisi hem oynadı hem temizledi, Sosyal medya yıkıldı
Mersin'de temizlik işçisi hem oynadı hem temizledi, Sosyal medya yıkıldı
Mersin'de helikopter destekli 500 polisli uyuşturucu operasyonu
Mersin'de helikopter destekli 500 polisli uyuşturucu operasyonu
TOKİ 100 bin konut projesinde emekliler listeden çıkarıldı
TOKİ 100 bin konut projesinde emekliler listeden çıkarıldı
Yargıtay'dan yeni karar! Kül tablası artık silah sayılacak
Yargıtay'dan yeni karar! Kül tablası artık silah sayılacak

Popüler Haberler

Ptt rapor parası yattı mı? Edevlet ve ptt online rapor sorgulama işlemleri
Zorunlu trafik sigortası sorgulama nasıl yapılır? Araç sigortam ne zaman bitiyor? Online zorunlu trafik sigortası sorgulama işlemleri
Günlük burç yorumları 21 Aralık 2019 Cumartesi - Astrolojik yıldız falınıza göre bugün nelerle karşılaşacaksınız?
Rapor parası merkeze gönderildi ne demektir, ne anlama geliyor?
Rüyada acı çekmek nedir? Rüyada acı çekmenin anlamı, tabiri
Rüyada ekmek görmek ne demektir? Rüyada ekmek yemenin anlamı, tabiri
Rüyada ekmek görmek ne demektir? Rüyada ekmek yemenin anlamı, tabiri
Rüyada Kur-an okumak ne demektir? Rüyada Kur'an-ı Kerim görmenin anlamı, tabiri
Rüyada yüzük görmek ne demektir? Rüyada yüzük görmenin anlamı, tabiri
Akbank anında kredi başvurusu nasıl yapılır? Akbank anında kredi başvuru şartları
Kıvanç Tatlıtuğ Çukur dizisine mi girecek? Kıvanç Tatlıtuğ Çukur'da oynayacak mı, rolü ne olacak?
Mehmet Şef elini neden gizliyor? Mehmet Şef'in eline ne oldu? Elini gizleme nedeni belli oldu!
TOKİ iletişim ve çağrı merkezi müşteri hizmetleri telefon numarası
Çukur dizisi hangi gün yayınlanıyor? Çukur dizisi yayın günü, saati ve kanalı
Beren Saat paylaşımına tepkiler çığ gibi! Çıplak mı?
Hanife Gürdal kimle evlendi? Hanife Gürdal'ın eşi kimdir?
Hanife Gürdal'ın kocası Kemal Ayvaz kimdir?
Ramo dizisi ne zaman başlayacak?
Memurlar için derece ve kademe hesaplama nasıl yapılır? 657 Memur kadroları ve derece hesaplama işlemleri
TOKİ 100 bin sosyal konut kampanyasına kaç kişi başvurdu? Toki sosyal konutları 3 günlük başvuru sayısı
Cuma mesajları kısa SMS ve resimli Cuma Mesajları 20 Aralık Cuma

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.