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Cuma Mesajları 3 Ocak Cuma 2019 – En Yeni Resimli Cuma Mesajları

İslam Alemi ve Müslümanlar açısından oldukça özel bir anlamı olan Cuma günleri atılabilecek mesajlar nelerdir? 3 Ocak 2019 Cuma Günü atılabilecek mesajlar nelerdir? Detaylı bilgi içeriğimize yer almaktadır. Müslümanlar için büyük önem arz eden Mübarek Cuma günü için, müslümanlar bu özel gün için birbirlerine mesaj atarak dostluklarını güçlendirmek, sevgi ve saygı bağı kurmayı amaçlıyorlar.

03 Ocak 2020 Cuma 08:36
Cuma Mesajları 3 Ocak Cuma 2019 – En Yeni Resimli Cuma Mesajları

Müslümanlar için büyük önem arz eden Mübarek Cuma günü için, müslümanlar bu özel gün için birbirlerine mesaj atarak dostluklarını güçlendirmek, sevgi ve saygı bağı kurmayı amaçlıyorlar. İslam Alemi ve Müslümanlar açısından oldukça özel bir anlamı olan Cuma günleri bu günü anlamlandırmak, bir bağ kurmak amacı ile birbirlerin gönderdikleri resimli ve yazılı mesajlar ile kutlama da bulunuyorlar. Atılan mesajlarda iyi dilekler aktarılırken sure ve hadislerden alıntılar yapılarak bu günün anlam ve önemi aktarılıyor.

2019 yılı 20 Aralık Cuma Günü Atılabilecek Mesajlar

- Allah'ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Cumanız mübarek olsun...

- Ey iman Edenler Allah’ı çokça zikredin. (Ahzab Suresi – 41) Hayırlı cumalar

- Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ı zikretmeye koşun ve alış-verişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. (Cuma Suresi – 9) 

- Artık namazı kılınca, yeryüzünde dağılın. Allah’ın fazlını isteyip-arayın ve Allah’ı çokça zikredin; umulur ki felaha (kurtuluşa ve umduklarınıza) kavuşmuş olursunuz. (Cuma Suresi – 10)

- Allah’ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhari, Tevhid 35)

- Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin! Hayırlı Cumalar.

- Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin. Sizleri, ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

- Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar; Yurda ay yıldızının ışığı yeter. Hayırlı Cumalar.

 

Ayetli Cuma Mesajları

- Ey iman Edenler Allah’ı çokça zikredin. (Ahzab Suresi – 41) Hayırlı cumalar..!

- Bilerek Hakkı Batıla karıştırmayın. Hakkı gizlemeyin. (Bakara Suresi – 42) Cumanız Mübarek Olsun…Selam ve Dua ile..

- Onlar, Sırf Rab’lerinin rızasını kazanmak için sabreder, namazı tam gerektiği şekilde kılarlar. Kendilerini ihsan ettiğimiz rızıklardan gerek gizli, gerek açık bir tarzda bağışta bulunur ve kötülüğe iyilikle mukabele ederler. İşte Onlardır dünya diyarının güzel akibetini kazananlar. (Ra’d Suresi – 22) Cumanız Mübarek Olsun! selam ve dua ile…

- Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ı zikretmeye koşun ve alış-verişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. (Cuma Suresi – 9) Hayırlı Cumalar…

- Artık namazı kılınca, yeryüzünde dağılın. Allah’ın fazlını isteyip-arayın ve Allah’ı çokça zikredin; umulur ki felaha (kurtuluşa ve umduklarınıza) kavuşmuş olursunuz. (Cuma Suresi – 10) Hayırlı Cumalar

- Ey iman Edenler! Sabır ve Namaz/ Dua ile Allah’tan dua isteyin. şüphesiz Allah sabredenler ile beraberdir. (Bakara Suresi – 153) Cumanız Mübarek Olsun…Selam ve Dua ile..!

Hadisli Cuma Mesajları

- Allah’ım! Sen affedicisin, Kerim’sin, affı seversin, beni affet. (Tirmizî, Deavât, 84) Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar.

- Allah’ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73) Cumanız mübarek olsun.

- Allah’ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar.

- “Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir.” (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar

- “Bir kimse güzelce abdest alır sonra mescide gelir, susup okunacak hutbeyi dinlerse, gelecek cumaya kadar ve ondan sonraki üç gün içinde işleyeceği (küçük) günahları affedilir.” (Müslim, Cuma, 24) Hayırlı Cumalar

Yazılı Cuma Mesajları

- Resimli Cuma Mesajları yerine yazılı mesajları tercih edenler, bu güzel mesajlardan biri seçip sevdiklerine gönderebilir.

- Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin! Hayırlı cumalar.

- Allah’ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Cumanız mübarek olsun…

- "Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem" diyen Sevgilinin (S.A.S.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile… Hayırlı cumalar dilerim.

- Sevgi söze dolarsa dua olur, dua Allah’a ulaşırsa nur olur, aynı yolda birleşen dualarımızın nur’a dönüşüp Rabbimize ulaşması dileği ile Cumanız Mübarek Olsun.

Resimli Cuma Mesajları

 

 

 

 

 

Son Güncelleme: 03.01.2020 08:36
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