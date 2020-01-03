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Cuma mesajları 3 Ocak Cuma yeni SMS ve resimli Cuma mesajları

Cuma günleri İslam aleminin en kutsal günlerinden bir tanesidir. Cuma gününün yaklaşmasıyla birlikte en güzel Cuma SMS’leri araştırılmaya başlandı. İşte 3 Ocak Cuma yeni SMS ve resimli Cuma mesajları…

03 Ocak 2020 Cuma 08:54
Cuma mesajları 3 Ocak Cuma yeni SMS ve resimli Cuma mesajları

Cuma günleri İslam aleminin en kutsal günlerinden bir tanesidir. Cuma günlerinde kılınan Cuma Namazının sevabı çok büyüktür. Cuma gününü kılınan namazla yerine getiren Müslümanlar, birbirlerinin cumasını da çeşitli yollardan kutlamaktadır. Bu kutsal günde selamlaşmanın ve Cuma kutlamanın da sevabı çok büyüktür. Birbirlerine uzak olan kişiler Cumalarını kutlamak için mesaj yoluna başvurabilirler. Sizde sevdiklerinizin Cuma gününü mesaj atarak kutlayabilirsiniz.

İşte en güzel Cuma mesajları

- Yüce Rabbım, sevginizle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle. Hayırlı ve Nurlu Cumalar.

Cuma mesajları

- Selatü selaya yolladim Mevlaya, sen cümlemizin muradini ver gelecek nurlu Cuma’ya.

cuma mesajları

- Yüce Allah’tan bir dua gibi, Peygamber Efendimizden bir armağan gibi sevabınız bol olsun. Cumanız Mübarek Olsun.

- Umutsuzluk Yok, Gün Gelir; Gül de Açar, Bülbül de Öter. Sabredin .. Hayırlı Cumalarınız Olsun.

cuma mesajları

- Allah’tan bir dua gibi, Peygamber Efendimizden bir armağan gibi sevabınız ve dualarınız bol olsun. Cumanız mübarek olsun.

Son Güncelleme: 03.01.2020 08:54
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