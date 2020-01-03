Cuma mesajları kısa SMS ve resimli Cuma Mesajları 3 Ocak Cuma

İslam alemi için önemli sayılan günlerden olan Cuma Günü, müslümanlar, tanıdıkları ya da tanımadıkları ile selamlaşarak, birbilerini arayarak ya da mesajlaşarak iyi dileklerde bulunuyor. İnsanlar arasındaki sevgi, saygı, hoşgörü ve birlik beraberlik duygularını güçlendiren Cuma Günü bu sebeplerden dolayı büyük önem taşıyor. işte sevdiklerinize göndermek için bazı Cuma Günü yazılı mesajları ve resimli mesajlar.

Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

Ey büyük Rabbim. Hayrı ve şerri ayırt edebilmeyi, imtihan olarak verdiklerine yürekten Amenna diyebilmeyi, göstermiş olduğun yolda yürümeyi, Senin yolundan ayrılmamayı, Seni en çok sevenlerden olmayı bana ve sevdiklerime nasip eyle…. Hayırlı Cumalar..

Nice adamlar vardır ki, ne bir ticaret nede bir alış-veriş Allah’ı anmaktan (O’na ibadet etmekten ve emirlerine bağlamaktan), namazı gereği üzere kılmaktan ve zekat vermekten kendilerini alıkoymaz. (Nur, 37) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun! Selam ve Dua İle…

Yüce Rabbım, sevginizle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle. Hayırlı ve Nurlu Cumalar.

Allah’tan bir dua gibi, Peygamber Efendimizden bir armağan gibi sevabınız ve dualarınız bol olsun. Cumanız mübarek olsun.

Yüce Allah’tan bir dua gibi, Peygamber Efendimizden bir armağan gibi sevabınız bol olsun. Cumanız Mübarek Olsun.

Umutsuzluk Yok, Gün Gelir; Gül de Açar, Bülbül de Öter. Sabredin .. Hayırlı Cumalarınız Olsun.