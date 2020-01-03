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Cuma Mesajları Yeni ve Güzel Resimli ve SMS 3 Ocak Cuma 2019

Cuma mesajları yeni ve güzel resimli ve SMS atılacak mesajlar araştırılıyor. 3 Ocak Cuma 2019 tarihinde insanlar birbirlerine güzel sözler dolu cuma mesajları yollamaktadır. Sizde güzel sözlerle dolu cuma mesajı atmak istiyorsanız en güzel cuma mesajlarının yer aldığı yazımızı inceleyebilirsiniz.

03 Ocak 2020 Cuma 09:00
Cuma Mesajları Yeni ve Güzel Resimli ve SMS 3 Ocak Cuma 2019

Cuma günleri insanlar birbirlerine anlamlı ve güzel sözlerle dolu Cuma mesajları yollamaktadır. Sevdiklerinize yolladığınız Cuma mesajlarının çok güzel olmasını isteyenler ne yazacaklarını araştırmaya başladı. Yakınlarınıza ve sevdiklerinize yollayabileceğiniz en güzel mesajları ve resimli mesajları yazımızda bulabilirsiniz.

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

-Mevlana diyor ki; dua edecek güzel bir gönlün yoksa güzel yürekli insanlardan dua iste. Duanızda yer almak dileğiyle. Hayırlı Cumalar…

-Yüce Allahın selamı rahmeti, bereketi ve merhameti üzerimize olsun! Cumamız Mübarek Olsun.

-Kalbinizden geçen tüm dualarınızın Allah katında kabul olmasını dilerim. Hayırlı cumalar…

-Hüzün ağır gelir yüreklere, ama en güzel duaları ettirir sahibine. En güzel dualarda buluşmak temennisiyle. Hayırlı Cumalar…

-Tüm din kardeşlerimin Cuma günü mübarek olsun…

-Allah mübarek Cuma gününde tüm hastalara şifa, dertlilere deva versin bu güzel gününüz gülümsemelerle bitsin. Hayırlı Cumalar…

-Bütün güzelliklerin kilidini kendinde bulunduran yüce yaradanın hakkımızda en hayırlı kilitleri açması dileğiyle. Cumamız mübarek olsun…

-Mübarek Cuma gününde melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçiniz olsun…

-Yeni güne bismillah Cuma gününe kavuşturan Yaradana şükürler olsun. Gönüller duada birleşince Cumalar güzelleşir. Günleriniz nurlanır. Hayırlı cumalar…

-Bizim en büyük aşkımızdır Cuma. Cuması aşk olanın, aşkı daim olsun. Hayırlı cumalar…

-Cuma günleri, Müslümanların bereket ve kurtuluş günüdür. Hayırlı cumalar dilerim.

-Şükür ki karanlığı aşan, haftaya nur gibi doğan Cuma’ya geldik. Hayırlı Cumalar…

-Ruhu öldürmek bedeni öldürmekten daha büyük cinayettir. Hayırlı cumalar...

-Mübarek Cuma gününün tüm âlemler için hayırlara vesile olmasını yüce Allah 'tan niyaz ederim. Cumamız nurla dolsun gönlümüzden geçen en hayırlı dualar Allah katında kabul ve makbul olsun. Hayırlı Cumalar…

-Mübarek Cuma gününde dualarınız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Cumanız Mübarek Olsun.

EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI

EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARIEN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARIEN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARIEN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARIEN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARIEN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Son Güncelleme: 03.01.2020 09:00
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