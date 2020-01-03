Cuma Namazı Saat Kaçta Kılınacak? 3 Ocak Cuma İstanbul, Ankara, İzmir İl il Cuma Namazı Saatleri ve 3 Ocak Cuma Hutbesi Diyanet Türkiye Geneli

Her hafta milyonlarca Müslüman Cuma günleri camilere giderek namaz ibadetini yerine getirmektedir. Bu süreçte milyonlarca kişi 20 Aralık 2019 Cuma günü Cuma namazı saatlerini araştırmaya koyuldu.

İstanbul Cuma Namazı Saati

3 Ocak 2019 Cuma günü İstanbul’da Cuma namazı 13:13’de kılınacak.

Ankara Cuma Namazı Saati

İzmir Cuma Namazı Saati

2019 Cuma günü Ankara’da Cuma namazı saat 12:58’de kılınacak.

3 Ocak Cuma günü İzmir’de Cuma namazı saat 13:20’de kılınacak.

Abdest Nasıl Alınır?

Abdest alırken öncelikle ‘’Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya.’’ diyerek niyet edilir ve daha sonra eller bileklere kadar yıkanır. Daha sonra sağ el ile ağza üç kere su verilir ve ağza her su alındığında su çalkalanarak dökülür. Sonra avuç içiyle su alınır ve burcuna verilir. İki avuç suyla doldurulur ve saç bitiminden çene altına kadar yüz üç kere yıkanır. Daha sonra sağ ve sol kol sırasıyla dirseklerle birlikte üçer kere yıkanıp sağ el ile başın dörtte biri mesh edilir. Sonra kulaklar, ve boyun mesh edilir ve son olarak ayaklar yıkanır.