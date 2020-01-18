Cumhurbakanlığı toplantısı sonrası 2020 yılı bekçi alımı açıklaması gündemde

Yüz binden fazla vatandaş 2020 yılında yapılacak olan bekçi alımları için geri sayıyordu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelmesi beklenen haber, Cumhurbaşkanlığı toplantısından sonra paylaşıldı. 2019 senesinde 8 bin 242 bekçi alımı başvurusu sonuçlarının açıklanması ve adayların sağlık raporu almak üzere hastanelere sevk edilmelerinin ardından 2020 yılı için de bekçi alım çalışmaları hız kazandı.

Bekçi Alımı İçin Cumhurbaşkanlığı'nda Önemli Toplantı

Mevzuat Tamamlanınca Yeni Bekçi Alımı Yapılacak

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı binasında yapılan kritik toplantıyla bekçilerin yetkilerive görevleri ile ilgili olarak şartlar ele alındı. Bekçilik mevzuatının yeniden düzenlenmesi adına gerçekleştirilen toplantının tamamlanmasıyla beraber İçişleri Bakanlığı-Polis Akademisi-Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri mevzuat üzerindeki çalışmalarını ilerletmeye başladılar.

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği mevzuatının yenilenmesi sonrasında alım yapılacağından, mevzuat ile ilgili görüşmeler hız kazandı. Mevzuattaki değişikliklerin ve yeni maddelerin eklenmesinden sonra güncel yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlanacak. İddialara göre ise yeni dönem bekçi alımları mevzuat çalışmalarının sona ermesiyle başlayacak.