Czn Burak kimdir? CZN Burak şubeleri nerede? CZN Burak Özdemir hakkında bilgiler

CZN Burak Kimdir? Kaç Yaşında?

Sosyal medyada fenomen olan CZN Burak, yemek paylaşımları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Burak Özdemir’in nasıl meşhur olduğu merak ediliyor. Sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeyi başaran Burak Özdemir bu paylaşımlarını artık milyonlarca insana ulaştırmayı başardı.

CZN Burak, Hataylı’dır. 1994 yılında doğmuştur. Dede mesleği kebapçı olan Burak kendini yemek sektörüne adamıştır. Babası ile birlikte çalışan Burak, Hatay Medeniyetler Sofrası adlı restoranın sahiplerinin oğludur. Özdemir ailesi yemek kalitesi ve lezzetiyle tercih edilmektedir. Restoranları İstanbul’dadır.

İnstagram hesabı üzerinden restoranda yaptıkları yemekleri paylaşmaya başlayan Burak, zamanla milyonlarca kişinin takip ettiği kişi olmuştur. CZN Burak devasa yemekleri ve onları anlattığı videoları ile büyük dikkat çekmiş ve milyonlarca kişi tarafından takip edilmeye başlanmıştır. Sosyal medyada ünlü olması restoranında gelişmesini sağlamıştır.

Eğlence amaçlı sosyal medya kullanan Burak Özdemir ilk başta o kadar ciddiye almadığını açıklamıştır. Yemek yapmayı çok sevdiğini ve onun için bir tutku olduğunu söylemiştir.

CZN Ne Demek?

Burak Özdemir, CZN isminin çıkış hikayesini anlattı. Babası ile yaşadığı bir tartışma üzerine isim ortaya çıkmış. Okula gitmeyen Burak ile babası tartışmaya başlamış ve kendi ayakları üstünde durmaya karar vermiş. Restorandan ayrılmış ve Osmanbey’de yer alan bir fabrikada çalışmaya başlamış. Orada 100- 150 kişilik yemekler yapmaya başlayan Burak, babasının yanından ayrıldığı için çevresi tarafından eleştirilmiş.

Babasına ait Cizono şirketi varmış ve herkes Burak’a Cizono’nun oğlu şeklinde sesleniyormuş. Cizono’nun kısaltılmış hali CZN lakabı işte o zaman ortaya çıkmış. Sosyal medyada eğlenmek amacıyla yaptığı paylaşımlar milyonlar tarafından izlenmeye başlayınca CZN Burak 5 şubede 1700 çalışan elde etmiş ve işini severek yapmaya devam ediyor.