Dava sonucu nasıl öğrenilir? Edevlet dava sonucu sorgulama işlemleri

Ülkemizde içinde bulunduğum dönemde artık kamu kurumlarında yapılacak birçok işlem intenet üzerinden e-devlet sistemiyle gerçekleştirilebilmektedir. E-devlet sistemi ile beraber vatandaşlar kamu kurum ve kuruluşlarında saatlerce sıra bekleme derdinden kurtularak işlemlerini her istedikleri an ve çok kısa süreler içerisinde yapabilmeye başlamışlardır.

E-devlet sisteminin kullanılmaya başlanması ile beraber en çok rahatlığa kavuşan kurumlardan birisi de adliyeler olarak görülmektedir. Devamlı olarak hukuki işlemlerin sürdüğü ülkemizde adliyelerdeki yoğunluk e-devlet sistemi ile beraber bir nebze olsun azalmıştır.

Dava Sonucu Sorgulama İşlemleri

E-devlet sistemi üzerinden dava sonucu sorgulama ya da öğrenme işlemleri de gerçekleştirilebilmektedir. Vatandaşlar ise e-devlet sistemi üzerinden bu sorgulamanın nasıl yapıldığını araştırmaktadırlar.

Görülen mahkemelerin sona ermesi ardından dava sonucu, mahkeme kararı ve hakim kararının öğrenilebilmesi için 2 farklı yol kullanılabilmektedir. Bunlardan ilki davanın görüldüğü adliyeye gidilerek ilgili kalem üzerinden dava kapsamındaki ayrıntılar öğrenilebilmektedir. Diğer yandan davaların sonuçlanması ardından ilgili kişilere dava sonucu hakkında tebligatlar adreslerine gönderilmektedir. Bu bağlamda ikamet edilen adreslerin de güncel tutulması önem arz etmektedir.

İkinci yöntem olarak ise e-devlet sistemi kullanılabilmektedir. E-devlet sistemine giriş yapılması sonrasında Adalet Bakanlığı tarafından vatandaşların hizmetine açılan sayfa üzerinden Dava Dosyası Sorgulama bölümüne girilmesi gerekmektedir. Bu sayfa üzerinden ilgili sorgulamalar saniyeler içerisinde gerçekleştirilebilmektedir.