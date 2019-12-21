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Değerli Konut Vergisi nedir? kimler öder? Değerli konut vergisi nasıl ödenir?

7 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete kapsamında yer alarak uygulanmaya başlayan Değerli Konut Vergisi hakkındaki detaylar vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Değerli Konut Vergisi nedir? Bu vergiyi kimler öder? Vatandaşlar “Değerli konut vergisi nasıl ödenir?” sorusunun yanıtını araştırıyorlar. İşte Değerli Konut Vergisi ile ilgili tüm bilgiler…

21 Aralık 2019 Cumartesi 10:01
Değerli Konut Vergisi nedir? kimler öder? Değerli konut vergisi nasıl ödenir?

7 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete kapsamında yer alan ve uygulanmaya başlayan Değerli Konut Vergisi vatandaşların araştırmalarına konu oldu.

Türkiye bünyesinde yer alan mesken nitelikli taşınmazları ilgilendiren Değerli Konut Vergisi 5.000.000 TL’nin üzerinde değeri olan konutları kapsıyor. Gayrimenkul alım ve satımlarında tapu ve kadastro harcı alım ve satımı yapılan gayrimenkulün emlak vergisi değerinden az olmayacak şekilde taşınmazın beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesap edilmektedir. Gayrimenkul alınıp satılırken tapu harcını emlak vergisi değeri ile gerçek alım ve satım bedelinden yüksek olanı üzerinden tespit edilmektedir.

Değerli konut vergisi kapsamında alınan mesken nitelikli taşınmazların değerlerine göre değerlendirmeleri aşağıdaki kısımda yer aldığı gibi yapılmaktadır.

  • 5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar 3/1000
  • 7.500.001 TL ile 10.000.000 TL arasında olanlar 6/1000
  • 10.000.001 TL’yi aşanlar ise 10/1000

Hangi Konutlar Muaftır?

Aşağıdaki kısımda Değerli Konut Vergisinden muaf olan konutların kapsamları yer almaktadır.

  • Genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin ve üniversitelerin maliki ya da intifa hakkına sahip oldukları mesken niteliğinde taşınmazlar, lojmanlar
  • Türkiye’de yer alan mesken niteliğindeki tek taşınmazı olan kişiler ve herhangi bir geliri olmayanlar
  • Gelirleri yalnızca yasalarla kurulan SGK’larından alınan aylıkları dışında farklı bir geliri olmayanların sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar malik ve yararlanma sahipleri
  • Yabancı devletlere ait olan elçilik ve konsolosluk maksadıyla kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar ve elçilerin ikametine verilen mesken nitelikli taşınmazlar
  • Merkezi Türkiye’de yer alan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye’de yer alan temsilciliklerine ait mesken nitelikli taşınmazlar

Diğer yandan asıl faaliyet konusu bina inşası olan kişilerin işletmelerine kayıtlı olarak bulunan ve ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar ya da arsa karşılığı inşaat işlerinde anlaşma kapsamında taahhüt işini devralan müteahhitlere ya da sair şekilde kullanılması şartıyla Değerli Konut Vergisi’nden muaf tutulmaktadırlar.

Son Güncelleme: 21.12.2019 10:01
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